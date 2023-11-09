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SON DAKİKAİsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 olduğunu açıkladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 4 bin 412'sinin çocuk, 2 bin 918'inin kadın olduğu belirtildi.
İsrail'in saldırılarında 10 bin 812 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra,  bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu. Ölenlerin 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın

Bakanlık enkaz altında 1400’ü çocuk 2 bin 650 kişi bulunduğu yönünde kayıp ihbarı aldıklarını duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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