  • BIST 7510.68
  • Altın 1780.876
  • Dolar 27.9393
  • Euro 29.643
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı

» »
İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı.
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı

Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırılarında meydana gelen hasara ilişkin bilgi verdi.

Maruf, saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığını, 62 kamu binası ile 133 bin 370 konutun kısmi hasar gördüğünü ve bunlardan 10 bin 127'sinin oturulamayacak durumda olduğunu kaydetti.

Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in eğitim kurumlarına yönelik saldırıları nedeniyle 160 okulun zarar gördüğü, bunlardan 19'unun hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev18 Ekim 2023 Çarşamba 10:37
  • Çin'den BM Güvenlik Konseyine Filistin konusunda acil adım atma çağrısı16 Ekim 2023 Pazartesi 20:32
  • Üstel, Azerbaycan medyasına demeç verdi14 Ekim 2023 Cumartesi 12:22
  • Azerbaycan KKTC'yi tanıyacak mı? Tatar Bakü'de...14 Ekim 2023 Cumartesi 12:16
  • Üstel: Bakü'de "3 Devlet Tek Millet" Söylemimiz Teyit Edilmiştir Dedi13 Ekim 2023 Cuma 12:41
  • Yasaklı silah: Fosfor bombası11 Ekim 2023 Çarşamba 14:25
  • UNICEF ve DSÖ'den kırmızı alarm: Yüzlerce çocuk hayatını kaybetti, durum kötüleşecek10 Ekim 2023 Salı 12:15
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Hindistan'ı Rusya'dan uzaklaştırma girişimleri anlamsız06 Ekim 2023 Cuma 11:30
  • Tuzağa yakalanan Çin denizaltısındaki 55 denizcinin öldüğü iddia edildi05 Ekim 2023 Perşembe 09:29
  • Ukrayna savaşı: Batılı müttefikler mühimmatlarının tükenmek üzere olduğunu söylüyor04 Ekim 2023 Çarşamba 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti