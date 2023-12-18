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SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

İsrailli gazeteci: Gazze’de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum

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İsrailli gazeteci Shimon Riklin'in ülkesinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını desteklediğine ilişkin açıklaması tepki çekti. İsrail'in Kanal 14 televizyonunda canlı yayımlanan programda konuşan Riklin, "Gazze'de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum
İsrailli gazeteci: Gazze’de evlerin yıkıldığını görmezsem uyuyamıyorum

Uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken açıklamalarda bulunan Riklin, "Ben savaş suçlarından yanayım." ifadesini kullanarak, eleştirilerin umurunda olmadığının altını çizdi.

Riklin, İsrail ordusunun Gazze'de daha fazla ev ve binayı yıkıma uğratmasını ve Gazze sakinlerinin geri döndüklerinde gidecekleri yerlerinin olmamasını istediğini vurguladı.

Tevrat'a atıf yapan Riklin, Filistinlilerle asla bir anlaşmaya ulaşılamayacağını iddia etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 126’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 458 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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