İstanbul'da su baskınları - İmamoğlu: Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan yoğun yağmurun, su baskınlarına neden olduğu yerlerde incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaşanan yoğun yağmurun, su baskınlarına neden olduğu yerlerde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, Meteoroloji'nin uyarı yapmakta çok geciktiğini belirterek "Gecikme olması bizi üzdü" ifadelerini kullandı.

Önce Eminönü ve Unkapanı bölgesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bilgi akışının hızlı bir şekilde paylaşılması gerektiğine vurgu yapan İmamoğlu, AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) gelen verileri tekrar kontrol ettirdiğini, Meteoroloji'den yağış uyarısının 12.30'da geldiğini belirtti.

İmamoğlu "15-20 dakika içinde saatte 114 kiloyu bulan baş edilemez bir yağmur. Meteoroloji'den ikaz çok gecikmiş. Orta şiddet diye rapor edilmiş yaklaşık 40 kilo diye ikaz geçilmiş ama çok büyük bir fark var arada" dedi.

İmamoğlu, "Tatile çıktı" haberleriyle ilgili olarak gelen soru üzerine "İnsanların, yaklaşık 40 günlük görev süremizde, yağmur düzenini ve burada yaşanan olayları; 20-25 yıldır kenti yöneten anlayışın sonrasındaki 40 güne yüklemenin anlamı neyse, benim tatilde oluşumu yadırgayanların söylediklerinin de anlamı o kadar. Çok basit cümleler, seviyesi düşük cümleler" açıklamasını yaptı.

İBB dün İmamoğlu'nun yıllık izinde olduğunu açıklamıştı.

İmamoğlu ardından İstanbul'daki yağmur sonrası, etkilenen yerlerle ilgili bilgi almak için AKOM'a ve oradan yine yağmurdan etkilenen Üsküdar'a gitti. İmamoğlu ziyaretlerini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

"Uyarı mekanizması geç işledi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlunun açıklamaları şöyle devam etti.

"Daha sıkı ve yoğun iletişim ve tespit süreci oluşmalı diye düşünüyorum. Bir başka şey İstanbul'un uzun yıllardır bu ve buna benzer manzaraları, hatta ne yazık ki onlarca insanımızın öldüğü afetler yaşandı. Bu bir seferberliktir. Yeni iklim düzenine, yağış düzenine göre alınması gereken tedbirleri planlayıp hayata geçireceğiz. Özellikle bulunduğumuz bölümde, tarihi yarım adada pis ve yağmur suyu kanalları iç içe. Tümüyle bunları ele almamız gerektiğinin farkındayız."

"Bu tür uyarılar sağlıklı işlediği takdirde bu tür yerlerde biz; bir kısım pompa ve bunun gibi aletlerle bekleme şansımız olurdu. Buradaki uyarı mekanizması geç işlemiştir. Buradaki esnafımızın sıkıntısını görüyoruz. Burada pompayla çözüm değil. Buralara kalıcı çözüm - biçim oluşturmamız lazım."

"Esnafımızın maddi, manevi yanındayız. Biz hızlıca itfaiye raporlarını bugün sunacağız. Raporları arkadaşlarımıza sunacağız. Onlar da sigorta şirketlerini bekliyorlar, onlarla ilgili görüşmelerini yapacaklar."

"Yaklaşık bin 800'e yakın vaka tarafımıza duyuruldu. Bunların tamamıyla ilgilenildi. Dün 4 bine yakın arkadaşımız sahada çalıştı. Su baskınlarına yerinde müdahale edildi. Özellikle Tarihi Yarımada'da yol bakım ekiplerimiz sahada olacak. Üsküdar'da bir iki yoldaki çökme giderildi, arkadaşlarım geçici dolguları yaptı hızlı bir asfalt çalışması yapılacak."

"Tam da depremin yıl dönümünde olması, afetin aslında bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu bize tekrar hatırlattı."

İstanbul'da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında su baskınlarından zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Hangi bölgeler etkilendi?

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur su baskınlarına neden olmuş, Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

Eminönü alt geçidi ve Kapalıçarşı'yı da su bastı.

İl genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 110 kg yağış kaydedildi.

Su baskınının ardından Kapalıçarşı'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çarşının yenilenen çatısının su geçirmediğini fakat çatıdan toplanan suyun aktarıldığı kanalizasyon sisteminin tıkanması nedeniyle baskının gerçekleştiğini söyledi.

Ersoy, bunun bir daha yaşanmaması için büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle birlikte bir proje yürüteceklerini ekledi.

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde ise metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış düştü.

İBB ekipleri sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale etti.

Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk Sokak'taki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.

Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Kapanan yollar nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

Vapur seferleri iptal oldu, İstanbul Boğazı da bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı, TF1 Maçka Taşkışla teleferik hattı ve TF2 teleferik hattı da Cumartesi öğlen saatlerinde durdurulduktan sonra tekrar işlemeye başladı. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yoğun yağmur yağışı nedeniyle su baskınları yaşandı. TEM Otoyolu Dilovası ilçe geçişi sel suları nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum, korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.