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İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi

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İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi
İsveçli bilim insanı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ‘insan eti yemeyi’ önerdi

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda geçtiğimiz hafta bir konuşma yapan İsveçli bilim insanı Magnus Soderlund, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve insan ırkının devamlılığını sağlamak için ölen insanların etleri yemeyi önerdi.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda konuşan Stockholm Ekonomi Okulu profesörü Magnus Soderlund, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına oldukça sıra dışı bir tavsiyede bulunarak ‘insan eti yemeyi’ önerdi.

Soderlund’a göre ölen insanların etlerini tüketmek, insan ırkının devamlılığını sağlayabilir. Ancak bunun için dünya kamuoyunun söz konusu fikre ‘sıcak bakması’ gerekiyor.

Soderlund’un yamyamlık üzerine görüşleri, 2019 yılında düzenlenen Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nin de gündemindeydi. İsveçli bilim insanı, söz konusu zirvede ‘İnsan Eti Yediğinizi Hayal Edebilir Misiniz?’ isimli bir konuşma yapmıştı. Ayrıca yamyamlık karşıtı muhafazakâr tabuların, bireylerin insan eti tüketmeyi denemesi durumunda zamanla değişebileceğini de ifade etmişti.

Soderlund’un konuşmasında değindiği noktalardan birisi de, insanlığın soyunu sürdürebilmek için fazla bencil olduğuydu. Zira insanlar, gelecekte ırklarının devamlılığını sağlayacak olan yamyamlık fikrine dahi karşılardı.

'FİKRE AÇIĞIM'

Aynı zamanda Magnus Soderlund, bir röportaj esnasında kendisine şahsen insan eti yiyip yemeyeceğini soran muhabire bu fikre açık olduğu yanıtını vermişti.

İsveç’in TV4 kanalına konuşan Soderlund, “Bu hususta bir nebze tereddütlü olsam da, asla olaya tutucu yaklaşmıyorum. İtiraf etmeliyim ki, insan etinin en azından bir tadına bakabilirim” açıklamasını yaptı ve evcil hayvanlar ile böcekler gibi daha makul seçeneklerin de mevcut olduğunu belirtti.

İnsan etinin mutfakların ‘yeni gözdesi’ haline gelecek olması hakkında söylentiler olsa da, tarih boyunca yamyamlığın yol açtığı pek çok sağlık sorununun gözlemlendiği biliniyor.

The Standard gazetesinin haberine göre Papua Yeni Gine kabilesi, ölülerinin gömüp kurtlara yem etmek yerine kendileri yemeye başlamıştı. Ancak bu girişim, kabilede Kuru isimli ölümcül ve tedavisi olmayan bir hastalığın baş göstermesiyle son bulmuştu.

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