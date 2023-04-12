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İtalya, göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti

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İtalya'da hükümet, artan düzensiz göç akınlarını yönetebilmek için OHAL ilan etti.
İtalya, göçmen akını nedeniyle OHAL ilan etti

İtalya’da sağ koalisyon hükümeti, son dönemde artan düzensiz göçmen gelişleri sebebiyle ülke genelinde geçerli olmak üzere 6 aylık olağanüstü hal ilan etti.

İtalya’ya Akdeniz’i aşarak gelen düzensiz göçmen sayısının son dönemde hızla artması, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin yeni adımlar atmasına yol açtı. Başbakan Meloni, kabine toplantısı ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verebilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık” ifadesini kullandı.

Bakanlar kurulu sonrasında Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da İtalya’ya yönelik göç akınlarında kaydedilen yoğunluk ile ilk kabul merkezlerindeki aşırı yığılmalara ilişkin verilerin incelendiği ayrıca gelecek aylarda göçmen gelişlerinin daha da artacağı tahminleri dolayısıyla hem göçmen kabul merkezlerinin ihtiyaçları için hem de iltica koşullarını karşılamayanların ülkelerine geri gönderilmesi ve diğer acil önlemlerin uygulanabilmesi için ülke genelinde OHAL ilanına başvurduğu belirtildi.

Düzensiz göç akınlarının ülke topraklarındaki idaresine yönelik OHAL’in 6 ay süreli olacağı ve acil durumlar için 5 milyon avroluk kaynak tahsis edildiği bildirildi.

BİNLERCE GÖÇMEN İTALYA’YA AKIN ETTİ

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, yılbaşında kanun hükmünde kararname olarak çıkarttığı başka bir düzenlemeyle denizde kurtarma operasyonları yapan Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarına ait gemilerinin faaliyetlerini sınırlandırmıştı.

Bu arada, İtalya’ya Kuzey Afrika üzerinden düzensiz göç akını ise sürüyor. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, İtalya Sahil Güvenlik ekipleri 7 – 11 Nisan’da farklı operasyonlarda yaklaşık 2 bin düzensiz göçmeni denizde kurtardı. Ayrıca Sicilya adası açıklarında 800 göçmeni taşıyan bir balıkçı teknesine yönelik kurtarma operasyonun sürdüğü de belirtildi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak – 11 Nisan’da İtalya’ya Akdeniz’i aşarak ulaşan düzensiz göçmen sayısı 31 bin 292 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise İtalya’ya 7 bin 928 düzensiz göçmen gelmişti. 

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