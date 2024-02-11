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İTO başkanı: Beklentimiz makul ve dengeli bir kur artışı

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kurun enflasyonla ‘korelasyon içinde’ olması gerektiğini söyledi.
İTO başkanı: Beklentimiz makul ve dengeli bir kur artışı

İTO Başkanı Avdagiç, gazetecilere ekonomide öne çıkan konulara ve iş dünyasının beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Döviz kurundaki hızlı artış ve inişlerin tehlikeli olduğunu belirten Avdagiç kurun enflasyonla bağlantılı bir şekilde yükselmesi gerektiğini kaydetti.

Avdagiç şunları söyledi:

*Türkiye’nin ihracatla ilgili hedeflere ulaşma konusunda asla takılmaması lazım. Bunun için en önemli konulardan bir tanesi, kurun gerçekçi olması. Burada kurun yükselmesini veya düşmesini söylemiyorum. Bize göre kurun gerçekçi olmasının en önemli göstergesi, enflasyon artışıyla kur artışı arasındaki korelasyonun bozulmaması.

*2023 yılına diyelim ki dolarda 19 lirayla başladık, yaklaşık 29 lirayla bitirdik ama bu yıl içinde kabaca demek ki her ay 0,9 liralık bir artış var. Aritmetik olarak ama öyle olmadı. Dolar 5-6 ay 19 lirada gitti sonra çok hızlı 27-28’e çıktı. Daha evvelki dönemlerde de aynı bu şekilde hızlı çıkışlar oldu. Dolayısıyla hala bizim genlerimizde dövizin ani değişikliklerine karşı bir savunma mekanizması var iş dünyasında. Bu beklentinin ortadan kalkması çok önemli, çünkü buna bağlı olarak insanlar tasarruflarını daha çok TL’de değerlendirecekler.

*Bizim şu anda beklentimiz makul ve dengeli bir kur artışı. Burada ağırlıklı olarak belki her zaman enflasyon yüzde 40 ise kur yüzde 40 olmasa bile yüzde 36 arttığı zaman korelasyon bozulmamış demektir. Biz bu çizgideyiz. Bana göre ‘kur şu kadar’ olmalı söylemi tehlikeli. Dövizin 30 lira olduğu yerde, 40-45 lira olsun demek çok ciddi bir zıplama anlamına geliyor. Hızlı artış da hızlı iniş de sizi çarpar. Bu nedenle biz gerçekçi, istikrarlı, enflasyonla korelasyon içinde bir kur olmasını istiyoruz. Biz hiçbir zaman rakam telaffuz etmiyoruz, bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum.”

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