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İzmir ekibi prensibe sadık: ‘Messi gelse almam’

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İzmir ekibi prensibe sadık: ‘Messi gelse almam’
Türkiye 1'inci Ligi takımı Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yabancı futbolcu oynatmama prensiplerinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgularken "Messi gelse almam" dedi.

Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan, ”Bu topraklar neden böyle” başlıklı yazısında kulüp prensipleri gereği tamamen yerli oyunculardan kurulu kadroyla mücadele ettiklerini belirtirken şunları söyledi:

”Son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim ; Süper Lig'e ne zaman çıkarsak çıkalım, ayni çizgide devam edeceğiz. Değil siyahi, Messi bile gelse, dese ki; bir sezon bedava oynayacağım, kesinlikle yine olmaz diyeceğim. Ben “Bu Toprakların Çocukları’na güveniyorum ve onlara yetişkinlerin imkan vermediklerini çok iyi biliyorum! “Bu Toprakların Çocukları ile nereye kadarsa, oraya kadar.”Bir ay önce Göztepe’ye 1-0 kaybettikleri İzmir derbisinin ardından, “Aman düşmeyin” serzenişinde bulunanların, takım 2 galibiyet aldıktan sonra yabancı transfer konusunu gündeme getirdiğini ifade eden Seyit Mehmet Özkan, “Süper Lig’e ne zaman çıkarsak çıkalım, aynı çizgide devam edeceğiz. Gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren, örnek bir kulüp olarak dünyada tanınmayı, 100’üncü yılımızı kutlayacağımız 2023’te Süper Lig’de yer alıp Avrupa kupalarında ülkemezi temsil etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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