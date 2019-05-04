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Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı 5 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşıyla nişanlandı

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern (sağda) ve nişanlısı Clarke Gayford çiftinin geçen yıl Haziran ayında bir bebeği olmuştu.
Jacinda Ardern: Yeni Zelanda Başbakanı 5 yıldır birlikte yaşadığı erkek arkadaşıyla nişanlandı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile beş yıldır birlikte yaşadığı Yeni Zelandalı televizyon sunucusu erkek arkadaşı Clarke Gayford'ın nişanlandığı açıklandı.

Ardern'in geçen Cuma bir etkinlikte pırlanta yüzük taktığı görülmüş ve çiftin nişanlanmış olabileceği iler sürülmüştü. Başbakanlık bugün nişan haberini doğruladı.

Geçen Haziran'da çiftin bir kız bebeği dünyaya gelmişti. 38 yaşındaki Ardern eski Başbakan Benazir Butto'nun ardından tarihte görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olmuştu.

Yeni Zelanda'da first lady'ye atıfla "first bloke" (ilk herif/adam) olarak anılan 41 yaşındaki, Gayford, bebeğe bakabilmek için izin alarak sunduğu balıkçılık programına ara vermişti.

Ardern

'Sorumluluklarım arasında dişinde ruj izi olup olmadığına bakmak da var'

Gayford, başbakan eşi olarak sorumluluklarını anlatırken, "Dişinde ruj izi olup olmadığını kontrol etmek, her gün vitaminlerini almasını ve akşam yemeklerini geçiştirmemesini sağlamak da var" demişti.

İngiltere'de Ocak ayında BBC sunucusu Victoria Derbyshire, feminist başbakana neden inisiyatif alıp partnerine evlenme teklifini kendisinin yapmadığını sormuştu.

Ardern bu soruya "Evet feministim ama evlilik teklifi işkencesini o yaşamalı" diye karşılık vermişti.

Yeni Zelandalı siyasi yorumcu Bryce Edwards, hamileliğin 2018'de Ardern'in popülaritesini artırdığına dikkat çekerek Başbakan ve Gayford'un 2020'deki seçimlerden önce evlenmesinin de aynı etkiyi yapabileceğini öne sürdü.

Sosyal medyada muhalefet lideri Simon Bridges dahil birçok kişi çifti kutladı.

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