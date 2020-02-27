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Jackie Chan’den Koronavirüs açıklaması

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Jackie Chan’den Koronavirüs açıklaması
Jackie Chan’den Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs taşıdığına yönelik iddiaları yalanlayan 65 yaşındaki oyuncu Jackie Chan, iyi olduğunu açıkladı.

Koronavirüs'e karşı panzehir geliştiren kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklayan Jackie Chan’in binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa yakalandığı Asya'da yayın yapan bazı medya kuruluşları tarafından öne sürülmüştü. Yıldız isimle ilgili açıklama yapan yetkililer “Jackie Chan, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte Hong Kong’ta katıldığı bir partide hastalığa yakalandı ve karantina altına alındı” iddialarını kesin bir dille reddetmişti.

"Karantinada değilim"

Jackie Chan, bu haberler üzerine bugün Instagram’dan bir açıklama yaptı. Sağlığının yerinde olduğunu, Koronavirüs'e yakalanmadığını açıklayan 65 yaşındaki yıldız, “Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!” dedi.

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