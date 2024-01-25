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Japonya, Ay'a burnu üzerinde 'nokta iniş' yapan aracın ilk fotoğraflarını yayınladı

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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay'a iniş aracının hedefine 100 metre yakınlıkta bir iniş gerçekleştirdiğini duyurarak, 'hassas iniş' görevinde başarı sağlandığını açıkladı.
Japonya, Ay'a burnu üzerinde 'nokta iniş' yapan aracın ilk fotoğraflarını yayınladı

Japonya, SLIM isimli insansız aracını haftasonu Ay yüzeyine indirerek bunu başaran beşinci ülke olmuştu.

Akıllı İniş Aracı'nın (Smart Lander for Investigating Moon) kısaltması olan SLIM, inişe ilişkin tüm verileri aracın güç kaybetmesinden 2 saat 37 dakika önce aldı.

İniş aracının proje yöneticisi Shinichiro Sakai basın toplantısında "Nereye inebileceğinizden ziyade istediğiniz yere inebileceğimizi kanıtladık" dedi.

Sakai, "Bu, giderek daha fazla insana, tercihen Japon misyonlarına, Ay'da keşfedilmemiş yerlere inmeye çalışmak için ilham verecek" sözlerini ekledi.

Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracı Japonya'nın Ay'a iniş yapan aracıAP Photo

Burun üstü iniş

Sakai, iniş aracının iki ana motorundan birinin muhtemelen inişin son aşamasında durduğunu, dolayısıyla hedef bölgeden 55 metre uzakta bir konuma sürüklendiğini söyledi.

Sakai, motorda sorun olmasaydı hedeften 3 ila 4 metre kadar uzağa inmiş olacaklarını belirtti.

JAXA tarafından yayınlanan ve iniş sırasında SLIM tarafından konuşlandırılan beyzbol topu büyüklüğündeki ikinci bir cihaz tarafından çekilen fotoğrafta, iniş aracının Ay yüzeyindeki bir kraterin yamacında devrildiği görülüyor.

Takla nedeniyle SLIM'in güneş panelleri elektrik üretemedi. Ancak güneş ışığının yönündeki bir değişiklik bir sonraki ay gün batımı olan 1 Şubat'ta panele güç sağlayabilir.

Dondurucu gecenin aracı çalışamaz hale getirmesi bekleniyor. 

Sakai "SLIM, Ay gecesinde hayatta kalacak şekilde tasarlanmadı" dedi.

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