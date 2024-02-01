  • BIST 8634.02
  • Altın 1992.989
  • Dolar 30.3658
  • Euro 32.8318
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

Japonya'da yine uçak kazası

» »
Japonya'da ANA firmasına ait iki yolcu uçağı, Osaka'da havalimanı pistinde çarpıştı.
Japonya'da yine uçak kazası

Japonya'da All Nippon Airways'e (ANA ait yolcu uçakları, Osaka'da havalimanında çarpıştı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, kaza, yerel saatle 10.10'da Itami Havalimanı'nda meydana geldi.

İç hatlar terminalinin pistindeki kazada, mürettebat ve yolculardan yaralanan olmadı. Uçaklar küçük çaplı zarar gördü.

Osaka ile Hyogo eyaleti arasındaki Itami Havalimanı, eski başkent Kyoto'ya en yakın havalimanı olarak biliniyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin nüfusu 2 yıldır azalıyor: Düşüş Çin'in gücünü azaltır mı?29 Ocak 2024 Pazartesi 20:11
  • Putin'in devlet başkanlığı seçimindeki adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonunca onaylandı29 Ocak 2024 Pazartesi 13:29
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a 'saldırmazlık anlaşması' önerisi29 Ocak 2024 Pazartesi 11:00
  • Putin: Esirleri taşıyan Rus uçağı bilerek ya da yanlışlıkla Kiev tarafından düşürüldü27 Ocak 2024 Cumartesi 13:23
  • Kiev: İsviçre'de düzenlenecek barış konferansına Devlet Başkanı Şi Cinping'i de davet ettik27 Ocak 2024 Cumartesi 10:56
  • Çin'de bir kadın 2.8 milyon dolarlık servetini evcil hayvanlarına bıraktı25 Ocak 2024 Perşembe 22:33
  • Japonya, Ay'a burnu üzerinde 'nokta iniş' yapan aracın ilk fotoğraflarını yayınladı25 Ocak 2024 Perşembe 13:57
  • Rus uçağı düştü: 74 kişi öldü24 Ocak 2024 Çarşamba 16:46
  • Çin, salgını dünyaya duyurmadan iki hafta önce Covid-19 virüsünün haritasını çıkarmış19 Ocak 2024 Cuma 21:15
  • Kuzey Kore'de iki genç Güney Kore dizisi izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı19 Ocak 2024 Cuma 20:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti