Jennifer Lopez'e 150 bin dolarlık Instagram fotoğrafı davası

Lopez gibi başka ünlüler de daha önce paylaştıkları fotoğrafların telifleri nedeniyle yasal sorunlarla karşı karşıya kalmıştı

Amerikalı ünlü oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez’e, Instagram’da telif hakkı ödemeden paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle 150 bin dolarlık dava açıldı.

Meaww’ın haberine göre Lopez ve şarkıcının yapım şirketi Nuyorican Productions, fotoğrafçı Steve Sands’in telif ihlali suçlamasıyla karşı karşıya.

Davada belirtildiğine göre Jennifer Lopez’in şirketi fotoğrafçıdan herhangi bir izin almadan ya da telif hakkı ödemeden, Sands tarafından çekilen fotoğrafı, Instagram’da kendi markalarını öne çıkarmak için kullandı.

Bahsi geçen fotoğraf Jennifer Lopez’in Instagram hesabında 22 Haziran 2017’de paylaşılmıştı. Instagram’da 119 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Lopez’in paylaştığı fotoğraf 656 binden fazla beğeni aldı.

Lopez’i gösteren fotoğrafın üzerinde #Harlee ifadesi yer alıyordu.

Manhattan federal mahkemesinde şarkıcıya karşı hazırlanan dosyada, “Sanıklar fotoğrafı internet sitesinde yayımlamak için davacıdan ya da onun internet sitesinden izin almadı ve fotoğrafçı, ihlal edilen fotoğraf başına 150 bin ABD dolarına kadar yasal tazminat alma hakkına sahip” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Jennifer Lopez’in hakkında Ekim 2019’da, Alex Rodriguez tarafından çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştığı için 150 bin dolarlık bir başka dava daha açılmıştı.

Jennifer Lopez’in durumuna benzer biçimde pek çok ünlünün herhangi bir izin almadığı ya da telif hakkı ödemediği fotoğrafları paylaşması nedeniyle yasal sorunlarla karşılaştığı aktarıldı. Bu ünlüler arasında Ariana Grande, Gigi Hadid, Khloe Kardashian, Jessica Simpson da yer alıyor.

Yakın zamanda Jennifer Lopez ve eski beyzbolcu nişanlısı Alex Rodriguez’in beyzbol takımı New York Metz’i satın alacağına yönelik iddialar aktarıldı.