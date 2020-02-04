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Kadınlar Finalinin Adı LAÜ-DAÜ..!

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9.Rauf Raif Denktaş Kupası’nda bu akşam oynanan yarı final kadınlar karşılaşmaları sonunda finalistler belirlendi. Rakiplerini yenen LAÜ ve DAÜ adını finale yazdıran takımlar oldular.
Kadınlar Finalinin Adı LAÜ-DAÜ..!

9.Rauf Raif Denktaş Kupası kadınlarda yarı final karşılaşmaları bu gece oynandı. Karşılaşmalar sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Karpaz Gate Marina’yı (KGM) 3-0 ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Vakıflar’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldiler.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında LAÜ ile KGM takımları karşı karşıya geldiler. Rahat bir oyun sonunda setleri 25-14, 25-11, ve 25-16 alan LAÜ karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Gecenin ikinci karşılaşması DAÜ ile Vakıflar arasında oynandı. Bu karşılaşmanın ilk setini Vakıflar 25-23 kazanarak maçta 1-0 öne geçmesine rağmen, diğer setleri 25-15, 25-16 ve 25-18 alan DAÜ karşılaşmayı da 3-1 kazanarak finalde LAÜ’nün rakibi oldu.

Final karşılaşması 17 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

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