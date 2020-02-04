Kadınlar Finalinin Adı LAÜ-DAÜ..!

9.Rauf Raif Denktaş Kupası’nda bu akşam oynanan yarı final kadınlar karşılaşmaları sonunda finalistler belirlendi. Rakiplerini yenen LAÜ ve DAÜ adını finale yazdıran takımlar oldular.

9.Rauf Raif Denktaş Kupası kadınlarda yarı final karşılaşmaları bu gece oynandı. Karşılaşmalar sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Karpaz Gate Marina’yı (KGM) 3-0 ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) de Vakıflar’ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldiler.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında LAÜ ile KGM takımları karşı karşıya geldiler. Rahat bir oyun sonunda setleri 25-14, 25-11, ve 25-16 alan LAÜ karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Gecenin ikinci karşılaşması DAÜ ile Vakıflar arasında oynandı. Bu karşılaşmanın ilk setini Vakıflar 25-23 kazanarak maçta 1-0 öne geçmesine rağmen, diğer setleri 25-15, 25-16 ve 25-18 alan DAÜ karşılaşmayı da 3-1 kazanarak finalde LAÜ’nün rakibi oldu.

Final karşılaşması 17 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.