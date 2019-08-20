Kair Orazgaliev İle Zura Assylgazina’nın Kişisel Resim Sergileri Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı

Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev ile Zura Assylgazina’nın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırladığı ve toplamda 32 eserden oluşan iki ayrı Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan iki ayrı serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev İle Zura Assylgazina ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Hakkında Bilgiler Aktardı…

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, temelleri 9 Ağustos 2018’de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan eşsiz bir proje olarak Dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı.

Müzenin eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak tasarlandığını dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sözlerinin devamında şunları kaydetti; “20.000m2 kapalı alana sahip, 6 katlı ‘’Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’’ 1.300 kişilik fuaye salonu, 4 kalıcı koleksiyon salonu, 2 geçici koleksiyon salonu, 2 fotoğraf sergi salonu ve 3 heykel koleksiyon sergi salonu ile birlikte toplam 14 salondan oluşuyor. Ayrıca Sanat dünyasıyla ilgili konferans ve sempozyumların gerçekleştirilebileceği 120 kişi kapasiteli sinevizyon ve konferans salonu, VIP ve misafir salonu, ender eserlerin analiz ve restorasyonlarının yapılacağı stüdyo ve laboratuvarlar, özel ses ve ışık altyapısı, fotoğraf stüdyosu, fotoğraf ve restorasyon laboratuvarı, uzman ofisleri, sinevizyon salonu, toplantı odaları, özel eserlerin korunması için iklimlendirilmiş depolar, tamir ve bakım atölyeleri yer alıyor. Tüm bunlarla beraber, sanat tarihine ışık tutacak tam donanımlı bir kütüphane ve arşiv de Müzede yer alacak.

Binlerce Farklı Ekol, Tarz ve Üslûpta Eserler Arşivlenecek…

Müzenin, ülkemizin uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini üstleneceğini ifade ederek, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunun, sanatçıların değişik dönemleri yansıtmasıyla birlikte ekol, tarz ve üslûp bakımından geniş bir yelpaze oluşturacağını söyledi.

Bugüne kadar yüzlerce sanatçının proje kapsamında çalıştaylara katılarak sergiler açtığını, son 10 ayda kampüste açılan sergi sayısının 100’ü, müze envanterindeki eser sayısının ise 12.000’in üzerine çıktığını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçıların Kıbrıs Modern Sanat müzesiyle ilgili düşüncelerinden bazı alıntılarını izleyicilerle paylaştı.

Yeni Yetenekler Keşfettiler…

Sanatçı Zura Assylgazina da, “Kuzey Kıbrıs toprağında bulunduğum ve Türk dünyasını birleştiren sempozyuma katıldığım için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kendimde yeni yetenekleri keşfettim ve gelişimin bir sonraki aşamasına geçtiğim için mutluyum. Dr. Suat Günsel’e bize burada bulunma fırsatını bize sunduğu için ve bize destek sağladığı için sonsuz şükranlarımızı ve saygılarımızı sunmak isterim” dedi.

Eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde Yer Alacak Olması Gurur Verici…

Sanatçı Kair Orazgaliev de, “Bugün sizi aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Bugüne kadar birçok ülkede kişisel sergilerimi açtım ancak bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açacağımız serginin gönlümde farklı bir yeri olduğunu belirtmek isterim. Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında çalışma yaratma benim için büyük bir haz ve eserlerimin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde yer alacak olmasından dolayı gururlu olduğumu belirtmek isterim. Dr. Suat Günsel’e bu fırsatı bize sunduğu için, sıcak bir karşılama ve gösterdiği ilgi için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Bakan Sucuoğlu: “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Ülkenin Uluslararası Alanda Tanınması Adına Büyük Görev ve Sorumluluklar Üstelenecek…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergi açılışlarında heyecanın giderek arttığına vurgu yaparak başarının en önemli sırrının heyecan olduğunu belirtti.

Bakan Sucuoğlu, “Belki de 20’inci sergi açılışında bulunuyorum. Her geçen gün heyecanın daha da artığını görüyorum ki bu da başarının olmazsa olmazıdır. Bu heyecanın daha da artacağına en ufak bir kuşkum yok. Bu kıraç topraklara yıllar önce ekilen ağacın verdiği meyveleri ve nasıl olgunlaştıklarını görüyoruz” dedi.

Gittiği şehirlerde müzeleri ziyaret ettiğini dile getiren Bakan Sucuoğlu, müze ziyaretleri sırasında Yakın Doğu Üniversitesi müzeler bölgesinin de yüzlerce binlerce insan tarafından ziyaret edilmesini hayal ettiğini söyledi. Özellikle Türkî Cumhuriyetlerden gelen sanatçıların açtığı sergilerde oluşan zengin eserlerin sunulacağını aktaran Sucuoğlu, “Kültürün, sanatın esasında ortak bir dili var. Müzeye girmek için sırada beklerken farklı ülkelerden insanların beklediğini gördüm. Hepsi sergideki sanat eserlerini izlerken ortak bir sanat dilini konuşuyordu. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu konudaki yatırımı ve gayreti ileriki yıllarda ülkemizin uluslararası alanda tanınması adına büyük görev ve sorumluluklar üstelenecek” şeklinde konuştu.

Sözlerinin sonunda Dr. Suat Günsel ile Yakın Doğu Ailesi’nin ortaya koyduğu niyet, heyecan ve enerjiyi tebrik eden Çalışma ve Sosyal Düvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu başarıların devamını diledi.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Verildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı Sanatçılar Kair Orazgaliev İle Zura Assylgazina’ya Gümüş Anahtar Onur Ödülü takdim edildi.

Sergiler Gezildi…

Daha sonra iki ayrı kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Felsefe ve dünya yaşamı hakkındaki temalarla, doğanın insanla bağlantısının yansıtıldığı eserlerin yer aldığı sergiler, 30 Ağustos 2019 tarihine kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.