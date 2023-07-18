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Kamu-İş, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda grev uyarısı yaptı

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Kamu-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda grev ve eylem uyarısı yaptı.
Kamu-İş, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda grev uyarısı yaptı

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yuvadaki personel eksikliğinin cuma gününe kadar giderilmemesi halinde Pazartesi eylem ve grev yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği ve yaşanan sorunlar nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası önünde yer alan basın açıklaması sırasında sendika yetkilileri ile yuva çalışanları da hazır bulundu.

Ahmet Serdaroğlu, yuva önünde yaptığı açıklamada, basın mensuplarına, sıcak bir günde anneleri ve bakıma, yardıma muhtaç çocukları yalnız bırakmadığı için teşekkür etti .

Devletin, hükümetin bakıma muhtaç çocuklar ve anneleri yalnızlığa terk ettiğini savunan Serdaroğlu, “Yetkilileri uyarıyoruz, sabrımızı taşırmayın, çocuklara sahip çıkın, çıkmazsanız, 50 milletvekiline birer çocuk alıp bakmalarını önereceğiz” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çocukların bakım sorumluluğunu alamayacaksa, bu konuyu bu şekilde çözeceklerini ifade eden Serdaroğlu, Başbakan’a da, “seçim dönemi yapılan istihdamların nereye yapıldığını?” sordu .

Serdaroğlu, yuvada emekli çıkanların yerine kimsenin alınmadığını belirtti, yuvaya hassasiyet gösterilmesini istedi.

“Yeter artık, bir devlet yönettiğinizi anlayın artık, sizi eleştirmekten usandık” diyen Serdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu, kimsesiz çocuklara sahip çıkılması çağrısı yaptı.

Serdaroğlu, “Yuvada çalışan anneler daha ne kadar özveri gösterecek, 72 saate varan çalışma saatleri var, hükümeti ciddi ciddi uyarıyoruz; Cuma gününe kadar size süre, buradaki personel eksikliğini gidermediğiniz takdirde eylem ve grev başlatmak zorunda kalacağız, olumsuzlukların sorumlusu da siz olacaksınız” dedi.

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