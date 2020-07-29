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Kanada Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavisi için kullanılacak olan "Remdesivir" adlı ilacı onayladı

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Kanada Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavisi için kullanılacak olan "Remdesivir" adlı ilacı onayladı
Kanada Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavisi için kullanılacak olan "Remdesivir" adlı ilacı onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde, "Remdesivir, Kanada'daki şiddetli Covid-19 semptomları olan hastaların tedavisi için onaylandı" başlığı ile yapılan açıklamada, bunun Covid-19 tedavisi için izin verilen ilk ilaç olduğu kaydedildi.

İlacın faydaları ve yan etkilerinin, altı hafta süren bir incelemeden geçirildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca uluslararası raporların da ışığında güvenlik, etkinlik ve kalite verilerinin tarandığı ifade edildi.

"Remdesivir"in bu süreçte, bakanlık tarafından yürütülen Özel Erişim Programı kapsamında az sayıda Covid-19 hastasının tedavisinde de kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilacın, yetişkinler ile 12 yaş ve üstü, vücut ağırlığı en az 40 kilogram olan gençlerde kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Ebola tedavisinde kullanılan ilacın, akciğer iltihaplanması ve ciddi nefes alma sorunu yaşayan Covid-19 hastalarının tedavisi için onaylı ilaç olduğu hatırlatıldı.

Bakanlığın belirlediği şartlara göre ilaç sadece hastaların yakından izlenebileceği sağlık kuruluşlarında kullanılacak.

"Gilead Sciences" isimli şirket tarafından üretilen "Remdesivir", bir süre önce ABD, Japonya, Singapur ve Avustralya ile bazı Avrupa ülkelerinde Covid-19 tedavisi için onay almıştı.

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