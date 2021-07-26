Kanlı: Bizim sözde sol bir adım ileri gitmiyor!

Özer Kanlı'nın paylaşımı:

BİLDİRİ- YORUM: ÖNCE çıktılar VE Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere elinde , “ KIBRIS CUMHURİYETİ PASAPORTU OLANLARIN PASAPORTLARININ ALINACAĞI “ YÖNÜNDE RUM BASININDA ÇIKAN HABERLERİ ÇILGINCA ALKIŞLADILAR ; NİKOS ANASTASİADİS’e destek verdiler…Örnek mi? TDP milletvekili Zeki bey…Sonra çıktılar “ YAPAMAZSIN NİKO…ASIL SEN KIBRIS CUMHURİYETİ ANAYASASI’nı ÇİĞNİYORSUN” dediler…ÖRNEK Mİ? TDP’li Lefkoşa BELEDİYE BAŞKAN Mehmet bey…MARAŞ KONISUNDA DA DURUMLARI AYNIDIR; “Maraş açılmasın “ diyemiyorlar..Ama açılınca da eleştiriyorlar…İŞTE BU YÜZDEN BİZİM SÖZDE SOL BİR ADIM İLERİ GİDEMİYOR…