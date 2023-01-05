Karamsar insanlarla ilgili dikkat çeken araştırma

ABD'li araştırmacılar, karamsarların anksiyete ile mücadele etme riskinin daha zorlu olduğunu ileri sürdü.

ABD’deki Miami Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından yönetilen araştırmada, uzmanlar karamsarlığın hayal kırıklığına uğramaktan kaçınmak için kullanılan bir strateji olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Daily Mail’in haberine göre, çalışma için, 625 öğrenciden dört sınavdan oluşan bir sette almayı bekledikleri notları tahmin etmeleri istendi.

Pek çok öğrencinin bir “iyimserlik önyargısı” vardı, bu da daha önceki performanslarına bağlı olarak gelecekteki sınav notlarıyla ilgili beklentilerini yükselttikleri anlamına geliyordu.

Ancak karamsar insanlar en kötüsünü beklediler, bu nedenle beklenenden daha iyi performans gösterdiklerinde gelecek notlarla ilgili tahminlerini yeterince yükseltmediler.

ÜÇ YIL SONRAKİ VERİLERLE KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmacılar, üç yıl kadar sonra tamamladıkları bir ankete dayanarak, kötümserlerin daha sonra daha büyük endişe belirtileri gösterdiğini keşfettiler.

Uzmanlar, karamsarlığın insanların öngörülemeyen olaylar nedeniyle hayal kırıklığına uğramak istemedikleri için benimsediği bir strateji olduğundan şüpheleniyorlar. Bu aynı zamanda bir endişe belirtisidir, dolayısıyla ikisi güçlü bir şekilde bağlantılı olabilir.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten Miami Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Aaron Heller, “Sonuçlarımız karamsar insanların hayatlarındaki sürprizlerden farklı şeyleri öğrendiklerini gösteriyor.”

“Sadece daha az iyimser olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda küçük, iyi, şaşırtıcı şeyler başlarına geldiğinde bile, kötümser olmayan insanlar kadar bakış açılarını değiştirmiyorlar ve bu onları daha fazla endişeli olma riskine sokabilir.” dedi.