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Karaya vuran yunusları kova kova su atıp havlulara sararak kurtardılar

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Yeni Zelanda'da Koruma Departmanı yetkilileri, ülkedeki kurtarma ekiplerinin cuma günü 7 yunusu kova kova su kullanıp havlulara sararak kurtardığını, ardından hayvanları okyanusa saldığını söyledi.
Karaya vuran yunusları kova kova su atıp havlulara sararak kurtardılar

Toplam 9 yunus, Auckland kenti açıklarında bulunan Waiheke Adası'ndaki Whakanewha Körfezi'nde kıyıya vurmuştu. Kıyıya vuran balina ve yunusların kurtarılmasında uzmanlaşmış The Project Jonah kolektifine göre, sürüde en az bir yavru da vardı.

Gönüllüler, yunuslar susuz kalmasın diye havlu kullandı ve hayvanların geri yüzmesini kolaylaştırması için gelgitin yeterince yükselmesini bekledi.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Koruma Departmanı'nın Auckland İç Adalar Operasyon Müdürü Emma Kearney, yunusların 16.40 itibarıyla başarıyla yeniden yüzdürüldüğünü bildirerek "körfezi terk ettiklerini ve en son daha derin sulara giderken görüldüklerini" söyledi.

Kıyıya vuran yunuslardan ikisinin öldüğünü belirten yetkililer, yunusların otopsi için Massey Üniversitesi'ne götürüldüğünü belirtti.

The Project Jonah, bölgesel bir kabile grubundan katılımcılara atıfta bulunarak Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bu, sağlık görevlilerinin, Koruma Departmanı personelinin, Iwi mensuplarının ve halkın devasa bir ortak çabasıydı" dedi.

Koruma Departmanı, öğle saatlerinden bu yana olay yerinde personel görevlendirildiğini ve yetkililerinin yunusları rahat ettirmek için The Project Jonah, Ngāti Paoa ve Waiheke topluluğunun üyeleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Grup, yükselen gelgitin kurtarma ekiplerine yardımcı olduğunu ve ekiplerin bunu kıyıya vuran 9 yunusun 7'sini yeniden yüzdürmek için kullandığını açıkladı.

Yaklaşık 10 bin kişilik nüfusu olan Waiheke adası, Auckland'dan feribotla yaklaşık 40 dakika uzaklıkta.

Güneybatı Pasifik ülkesi, dünyanın en yüksek kıyıya vuran yunus ve balina oranına sahip. Her yıl yüzlerce memeli ülkenin kıyılarına vursa da yetkililer bunun arkasındaki nedeni çözebilmiş değil.

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