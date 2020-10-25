Karikatür eyleminde otellerde asılı Fransa bayrakları indirildi

Fatih İskendetpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi'nde öğle saatlerinde toplanan İstanbul'daki Suriyelilerden oluşan kalabalık grup, bir süre Fransa aleyhine slogan attı. Gruptan bazı kişiler ardından buradaki otel ve restoranların girişinde asılı bulunan Fransa bayraklarını indirdi.
POLİS KALABALIĞI MÜDAHALE EDEREK DAĞITTI
Grubu kontrol altına almak ve dağıtmak için polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, müdahale ederek kalabalığı dağıttı. Çevik Kuvvet ekiplerinin mahalledeki önlemleri sürüyor. (DHA)
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