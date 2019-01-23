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“Karşı navtex savaşı”

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Fileleftheros, Türkiye’nin Meis adası ile Rum tarafının tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki iki parseli içine alan bölgeyi bağlayarak “gerilim sahnesi kurduğunu” savundu, Rum Yönetiminin de karşı Navtex yayınladığını haber verdi.
“Karşı navtex savaşı”

Fileleftheros, Türkiye’nin Meis adası ile Rum tarafının tek yanlı MEB ilan ettiği bölgedeki iki parseli içine alan bölgeyi bağlayarak “gerilim sahnesi kurduğunu”  savundu, Rum Yönetiminin de karşı Navtex yayınladığını haber verdi.

Haberi “Kıbrıs MEB’inde Navtex-Karşı Navtex Savaşı” başlığıyla aktaran gazete, Türkiye’nin Navtex’leri ile Meis adası ile 5’inci parselin büyük, 6’ncı parselin de küçük bir bölümünü içine alan bölgeyi 24 saatliğine bağlayarak gerçek mermilerle tatbikat icra edeceği ilanında bulunduğunu  yazdı.

Gazete, tatbikat maksadıyla Türkiye tarafından bağlanan bölgenin ExxonMobil’in ilk sondaj alanı olan “Delfini-1” hedefine çok yakın olduğuna işaret etti.

Rum Yönetiminden kaynaklar Türk Navtex’lerini değerlendirirken, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden onay talep edilmediği için düzensiz bir Navtex, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin herhangi bir egemenlik hakkı ihlal edilmiyor. Öngörülen tatbikat Kıbrıs’ın karasuları dışındaydı”  dedi.

Rum Yönetiminin Türk Navtex’lerine karşılık bölgenin seyir güvenliği açısından tehlikeli olduğu uyarısı yaptığı “anti-Navtex” yayınladığı da habere eklendi.

Aynı gazete BM’deki Rum daimi temsilci Polis Yoannu’nun BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği 8 Ocak 2019 tarihli mektubuyla, Türkiye’yi, “Kasım ayında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kara ve hava sahalarını ihlal etmekle” suçladığını yazdı.

Habere göre A/73/696-S/2019/24 sayısıyla önceki gün Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi resmî belgesi olarak yayımlanan mektupta, Türkiye, Rum Yönetimi tarafından “kapatılmış” diye nitelendirilen KKTC hava ve deniz limanlarını kullanmakla itham edildi, özellikle Ercan Havaalanı’nın ticari uçaklar tarafından sistemli şekilde kullanılmakta olduğu vurgulandı.

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