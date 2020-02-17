Kartal, Karadağ’dan Farklı Geçti..! (1-4)

K-Pet Süper ligde Şampiyonluk yarışından uzak kalan Yenicami, çıktığı zorlu Lefke deplasmından 2.yarıda sergilediği oyunla yenik götürdüğü maçtan 4-1 galip ayrılarak üst sıralara tırmanışına devam etti. Lefke ise play out çizgisinin içine girmemek için kazanmak zorunda olduğu maçtan mağlup ayrılarak sıkıntıyı iyice hissetmeye başladı.

Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Mehmet Ekşici, Cemal Sarı

Lefke: Salih, Candy, Semih, Yılmaz (DK 82 Selçuk) Kasım, Amstrong (DK 82 Okan) Berk (DK 59 M.Volkan) Mustafa, Aykut, Yakup, Okorie.

Yenicami: Ercan, Hüseyin, Yasin, M.Göktaş, Hascan (DK 63 Fırat) Tansel (DK 67 Farouk) Hasan, M.Altın, Abaka, Amınu (DK 77 M.İneci), J.Ebuka.

Goller: 31.Dk Kasım (Lefke) 49,63.Dk J.Ebuka, 55.Dk Amınu, 90+4.Dk Fırat (Yenicami)

30.DK: Yenicami kontra atağında Abaka’nın pası ile savunma arkasına sarkan John Ebuka’nın vuruşunu kaleci Salih kornere çeldi.

31.DK: Candy’in güzel pası ile savunmada Yasin’den enfes sıyrılan Kasım kaleci Ercan ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

45+1.DK: Kalabalık adamla gelişen konuk Yenicami atağında ceza alanı içerisinde Mehmet Altın’ın vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

49.DK: Lefke takımında Okorie’nin geri pasında topu kazanan John Ebuka yaptığı vuruş sonrası skora denge getirdi.1-1

55.DK: Hüseyin Sadıklar’ın kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Amınu yaptığı etkili vuruş sonrasında topu filelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.1-2

63.DK: Yenicami kontra atağında Mehmet Altın’ın ceza alanı içerisinde kaldırdığı topu iyi takip eden John Ebuka kendisinin iki, takımının üçüncü golünü Lefke filelerine göndermeyi başardı.1-3

68.DK: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği yeni bir atakta John Ebuka ceza alanı içerisinde Lefke savunması tarafından yere indirilince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Atışı kullanan Fırat topu direğin üzerinden dışarı göndererek takımını bir golden etti.

78.DK: Hasan ile sol kanattan başlayan Yenicami kontra atağında bu oyuncunun ortasında Farouk’un kale ağzına kestiği topa kimse dokunamadı.

79.DK: Yenicami’nin geliştirdiği yeni bir atakta ceza alanı içerisinde Fırat’ın topun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Salih kornere çelmeyi başardı.

82.DK: Lefke’nin sol kanattan başlayan atağında Semih’in son çizgiden ortasında Kasım’ın müsait durumda vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90.DK: Yenicami’nin kontra atağında Fırat’ın vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırmayı başardı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle maçı kazanan taraf 1-4’lük skorla Yenicami oldu.