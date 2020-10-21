  • BIST 1.220
  • Altın 483,471
  • Dolar 7,8239
  • Euro 9,2736
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açtı

» »
Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu tutulmaları için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dava açtı.
Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a dava açtı

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve Kaşıkçı'nın hayattayken kurduğu Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi Platformu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve bazı yetkililere, cinayetten sorumlu tutulmaları için Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) dava açtı.

Dava dilekçesinde, "Sayın Kaşıkçı'nın gaddarca işkenceye uğraması ve katledilmesi, tüm dünyadaki insanların vicdanını şok etti" ifadesine yer verildi.

Bu cinayetin amacının açıkça ABD'de hak savunuculuğu yapan Kaşıkçı'yı susturmak olduğunun vurgulandığı metinde şunlar kaydedildi:

"Bu cinayet Davalı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirilmiştir. Davalılar, Kaşıkçı'nın ABD'deki eylemlerini kendi çıkarlarına karşı bir varoluş tehdidi olarak görmüş ve bu davanın konusu çirkin eylemleri kurmuşlardır" ifadesi kullanıldı.

Dava metninde, Hatice Cengiz'in finansal olarak Kaşıkçı'ya bağlı olduğu bilgisine yer verilerek, bu cinayetle Cengiz'in "sevdiği kişiyi, dostunu, manevi desteğini ve muhabbetini" kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca Kaşıkçı'nın evlilik belgeleri için Suudi Arabistan'ın Washington DC Büyükelçiliğine gittiğinin anımsatıldığı metinde, "Davalılar, bunun ardından Kaşıkçı'yı öldürmek için bir fırsat yarattı. Özellikle Kaşıkçı'yı öldürme komplolarının bir parçası olarak, Suudi büyükelçilik yetkilileri Kaşıkçı'nın istediği belgelerin kendilerinde olmadığını belirtti ve onu İstanbul'daki Başkonsolosluğa yönlendirdi."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan’dan Gence’ye füze saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti11 Ekim 2020 Pazar 09:52
  • Yemen Hükümeti BM'den "Çocuk Savaşçılar" Nedeniyle Husilerin Cezalandırılmasını İstedi07 Ekim 2020 Çarşamba 09:30
  • Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü03 Ekim 2020 Cumartesi 15:47
  • Kuveyt Emiri'nin Vefatı Dolayısıyla 7 Arap Ülkesinde Yas İlan Edildi30 Eylül 2020 Çarşamba 10:17
  • Ürdün Kralı 2. Abdullah Senato'yu Feshetti28 Eylül 2020 Pazartesi 10:03
  • ''BAE, F-35 savaş uçakları için ''BAE, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvurusunu yaptı''ABD'ye resmi başvurusunu yaptı''26 Eylül 2020 Cumartesi 12:50
  • Navid Afkari: İranlı güreşçi uluslararası tepkilere rağmen idam edildi12 Eylül 2020 Cumartesi 20:56
  • Geçen ay dev patlamaların meydana geldiği Beyrut Limanı'nda büyük yangın10 Eylül 2020 Perşembe 14:38
  • Etihad Havayolları, yolcularının gittikleri yerde Covid-19'a yakalanmaları halinde tedavi masraflarını karşılayacak07 Eylül 2020 Pazartesi 21:59
  • Macron, resmi ziyaret kapsamında Irak'ta02 Eylül 2020 Çarşamba 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti