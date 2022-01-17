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Kasım Süleymani'nin Halefi Kaani, Hükümet Müzakerelerinin Sürdüğü Bağdat'ta

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İran Devrim Muhafızları Komutanlığına bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, Bağdat'ta İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş "Koordinasyon Çerçevesi" üyeleriyle görüştüğü bildirildi.
Kasım Süleymani'nin Halefi Kaani, Hükümet Müzakerelerinin Sürdüğü Bağdat'ta

 İranlı Komutan Kaani, Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'ta Şii siyasilerle görüştü.

Kaani, dün ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ile Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın babası Şii dini merci Muhammed Sadık es-Sadr'ın Necef'teki mezarını ziyaret etti.

İranlı komutanın Sadr'ın babasının mezarını ziyareti, "Mukteda es-Sadr'ı, İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi ile yakınlaştırma çabası" olarak yorumlandı.

Kaani'nin Bağdat'taki Şii grupla görüşmesi sonrası tekrar Necef'e giderek Sadr ile görüşmesi bekleniyor.

Fetih Koalisyonu lideri, Barzani ile görüştü

Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri de Erbil'e giderek Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Amiri, temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile de görüşecek.

Fetih Koalisyonu lideri Amiri'nin, Erbil'e İranlı komutan Kaani'nin mesajını götürdüğü ifade ediliyor.

Lübnan Hizbullahı yetkilisi de Bağdat'ta temaslarda bulunacak

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah'ın Irak Şii dosyasından sorumlu Muhammed Kevserani'nin de Necef'te Hazreti Ali Türbesi'nde olduğunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Kevserani'nin de Bağdat'a gelerek Şii liderlerle görüşeceği kaydedildi.

Şii gruplar seçim sonuçlarına itiraz etmişti

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73 vekil çıkararak Meclisin birinci partisi olurken, İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu ise oylarını düşürerek 17 sandalye kazanabilmişti.

Eski Başbakanlardan Nuri el- Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu ise oylarını artırarak Mecliste 33 sandalye elde etmişti.

Sadr'ın, Maliki'yi saf dışı bırakarak, Sünni Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve 33 vekili bulunan KDP ile ortak hükümet kurmak istediği biliniyor.

Şii lider, daha önceki açıklamalarında "ulusal çoğunluk hükümeti" kurmaktan vazgeçmeyeceğini ifade etmişti.

Tahran yönetiminin ise Sadr'a, Maliki ve diğer Şii grupları da yanına alarak "Şii çoğunluk hükümeti" kurması için baskı yaptığı iddia ediliyor.

Seçim sonuçlarına itiraz eden Şii grupların bulunduğu Koordinasyon Çerçevesi'nde Maliki'nin yanı sıra Amiri'nin başında olduğu Fetih Koalisyonu, eski Başbakanlardan Haydar İbadi, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim, Asayib Ehlilhak milis yapısı ile diğer Şii oluşumlar yer alıyor.

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