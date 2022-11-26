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Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı yerde yangın çıktı

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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na gelen taraftarların kaldığı bölgede yangın çıktı.
Katar’da Dünya Kupası’nı izlemeye gelen taraftarların kaldığı yerde yangın çıktı

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’na gelen taraftarların kaldığı Lusail bölgesinde yangın çıktı.

Son dakika olarak paylaşılan haberde, Katar’daki Qetaifan Adası yakınlarından yoğun dumanların yükseldiği paylaşıldı. Dumanların gökyüzünü kapladığı hatta başkent Doha’dan bile görüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, yangının kentte inşaat halindeki bir binada çıktığını söyledi.

Yangının ardından dumanların yükseldiği kentte panik yaşanırken, yangının maçların oynandığı stadyumlardan birine 3 km uzaklıkta olduğu açıklandı.

Bölgeye acil itfaiye ekipleri ve polis yönlendirildi.

 

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