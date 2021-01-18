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Kayıp doktordan 4 gündür haber alınamıyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 13 Ocak'ta evinden ayrılan 51 yaşındak doktor Uğur Tolun'dan 4 gündür haber alınamıyor.
Kayıp doktordan 4 gündür haber alınamıyor

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı  Tolun'u bulmak için jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyeti, daha önce çalışma yapılmayan bölgelerde yoğunlaştırıldı. Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma gerçekleştiren jandarma ve polis ekipleri, faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayrıca dağcıların da bölgedeki uçurumlarda hava şartlarının uygun olması durumunda arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

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