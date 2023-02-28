  • BIST 5.237,33
  • Altın 1108.88
  • Dolar 18.8777
  • Euro 20.0247
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem

»
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Kıbrıs saati ile 17.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: “Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır”27 Şubat 2023 Pazartesi 17:39
  • İlk defa oluyor! Reuters, Erdoğan sonrasını yazmaya başladı27 Şubat 2023 Pazartesi 17:31
  • İstanbul için seyahat uyarısı yapan ABD’den yeni açıklama27 Şubat 2023 Pazartesi 17:05
  • Erdoğan: Depremin ilk günleri için helallik istiyorum27 Şubat 2023 Pazartesi 15:50
  • Mısır’dan Türkiye’ye tarihi ziyaret!27 Şubat 2023 Pazartesi 15:35
  • Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem!27 Şubat 2023 Pazartesi 13:23
  • Belçika Sağlık Bakanı’ndan Hatay açıklaması27 Şubat 2023 Pazartesi 12:13
  • Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem27 Şubat 2023 Pazartesi 09:16
  • Deprem suçları soruşturması: Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı26 Şubat 2023 Pazar 22:38
  • 'Hükümet istifa' sloganları sonrası Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti26 Şubat 2023 Pazar 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti