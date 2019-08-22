Kazakistan Sanatçıları Sergisi ile Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov’un resim sergisi açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Kuandyk Baimukhanov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Eski Eserler ve Modern Sanat Alanındaki Tüm Yapıtların Sergilenmesine Olanak Sağlayacak…

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi yerleşkesinde konumlandırılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, çağdaş estetik değerler ve anlayışlar düşünüldüğünde, ülkemizin uluslararası platform ve kendi özvarlığına hitap eden önemli bir seçme, biriktirme, koruma ve sergileme işlevlerini yerine getireceğini söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunun, sanat tarihi bağlamında ülkelerini en iyi şekilde temsil edecek eserlerden oluşacağını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, bugüne kadar yüzlerce sanatçının proje kapsamında çalıştaylara katılarak sergiler açtığını dile getirdi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Son 10 ayda kampüste açılan sergi sayısı 100’ü aşmış durumdadır. Eser sayısı ise 12.000 in üzerindedir” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, yaratıcılıkta özgürlük sağlayan, Dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğini ifade etti.

Sözlerinin sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Müzeler Bölgesi’nde 7 müze yer alacağını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, Kıbrıs Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin sanatseverlere sunulacağını kaydetti.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Türk Dünyasının Kültür ve Sanatını Bir Çatı Altında Toplayacak…

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Kuandyk Baimukhanov ise “Yakın Doğu Üniversitesi ailesi Kuzey Kıbrıs toprağına gelen Türk dünyası sanatçılarını sıcak karşıladığınız ve bu anı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Verimli çalışabilmemiz için bizlere sağladığınız büyülü atmosfer ve özel ilgi için de şükranlarımızı sunarız. Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir. Dünya müzeleri arasında yer alacak bir müze potansiyeline sahip bir müzedir. Bu misyonu gerçekleştirmek adına çalışan ve çaba gösteren herkese başarılar ve enerji dilerim” diye konuştu.

Bakan Taçoy: “Sanatta Büyük Ülkelerle Yarışır Pozisyona Gelecek Olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Devasa Zenginliğe Ortam Sunuyor…”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin dünyada birinci sıraya oturabilecek bir sanat tapınağı olduğunu ifade ederek hükümet olarak kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’i gerçekleştirdiği misyondan dolayı kutladıklarını belirtti.

Konuşmasına sanatçıların yarattığı eserlerden bahsederek devam eden Bakan Taçoy şunları dile getirdi: “Oturduğumda karşımda enteresan devasa bir tablo vardı. Bu tabloya baktıkça kendimi suya mı kaptırsam yoksa doğanın zenginliği içerisinde mi boğulsam ya da küçük bir kelebeğin görünmez bir dokunuşunun ne olduğunu ve nereye hitap ettiğini hissetmeye mi çalışsam diye düşündüm. Bir sanatçının karşısındaki kişiye verebileceği en büyük haz ve duygu gerçek anlamla sergilediğini anlamak, görmek ve ondan aldığınız hazzın en doruğuna çıkabileceğiniz noktaya ulaşabilmektir. Suyun gücü ve enerjisi, kelebek ile filin aynı resimde olması, güç ile ince kıvrımın güzel bir sembolün sergilenmesi kadar değerli bir şey olamaz. Sanatçı ve sanat bize bunların hepsini hissettirebiliyor.”

Bir resimden kitaplar dolusu yazı ve düşünce çıkabileceğini dile getiren Bakan Taçoy, sanatçının o an düşünerek o işi yaptığını anlayabilmek kadar güç bir şey olamadığını ifade etti. Bir sanatçının soyut, somut, sürrealist realist bir şeyler vermeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Taçoy, reel olarak bunların gerçeğe yansıması olduğunu, Yakın Doğu Üniversitesinin hiçbir ülkenin yapamadığını ve sanatta büyük ülkelerle yarışır pozisyona gelecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile devasa bir zenginliğe ortam sunduğunu kaydetti.

Bugüne kadar yaratılan 12 bin eser olduğuna dikkat çeken Hasan Taçoy, yaklaşık 3 bin sanatçının ayrı görüş, felsefi yaklaşım ve dünyaya bakış açısının yansıtıldığı büyük bir hazine ve büyük bir zenginlik yaratıldığını sözlerine ekledi.

Dünyada Birinci Sıraya Oturabilecek Büyük Bir Hazine ve Sanat Tapınağını Herkes Görmeli…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Binlerce kişi fiilen KKTC ve Yakın Doğu Üniversitesini ziyaret ederek burada yaratılan imkanlarla ilham kaynaklarını kullanıp kendi eserlerini yaratmışlardır. Böyle bir şey görülmemiş, hiçbir ülke tarafından da böyle bir olay yaşatılmamıştır. Yapılan işin ağırlığı, yükü sorumluluğu gerçek anlamda omuzlarında hisseden Suat Hoca’nın ilgi ve alakası, ne kadar büyük bir olaya imza atıldığını ve dünya çapında birinci sıraya oturabilecek kapasitede bir eser, çok büyük hazine ve tapınağın yaratılmasına vesile olduğunun herkes farkına varmalı” şeklinde konuştu.

Ülke adına yapılan girişimden duydukları haz ve memnuniyeti dile getiren Bakan Taçoy, hükümet olarak da mutlu olduklarını ve bu girişimi takdir ettiklerini belirterek sözlerini noktaladı.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Türkmenistanlı Ressam Yagshymyrat Kerimov’a Gümüş Anahtar Onur Ödülü, Kazakistanlı Sanatçılara ise Teşekkür Belgesi takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek iki ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi. Tarihsel, anıtsal ve dekoratif gerçeklik tarzındaki eserlerin yer aldığı Kazakistan Sanatçıları Sergisi ile gerçeklik tarzında çalışmaların sanatseverlerin beğenisine sunulduğu Yagshymyrat Kerimov’un Kişisel Resim Sergisi, 2 Eylül 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.