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Kazakistan’dan 4 resssam ile Türkiye’den 6 sanatçının sergileri Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2 ayrı toplam 60 eserden oluşan serginin açılışı, 24 Eylül Salı 2019 saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Kazakistan’dan 4 resssam ile Türkiye’den 6 sanatçının sergileri Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kazakistanlı sanatçılar Murat Zhetpissaliev, Shalkar Kabdesh, Kazhybek Baimuldin ve Bakhytbek Talkambaev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 25 eserden oluşan Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Eren Laçin, Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Şeyma Topçu, Ümmihan Bulut, Yalda Jafari Yaghin ve Asiye Sarıoğlu Demirörs’ün 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

 

Aynı Anda 2 Sergi 60 Eser Sergilenecek

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 2 ayrı toplam 60 eserden oluşan serginin açılışı, 24 Eylül Salı 2019 saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kazakistan’dan Gelen 4 Sanatçıdan 25 Eser

Kazakistan sanatçılarından Murat Zhetpissaliev’un gerçekçilik tarzında çalışmaları,  Shalkar Kabdesh’in i soyut resim tarzında gerçekleştirdiği çalışmaları, Kazhybek Baimuldin'in ise memleketinin imgesini yeniden yansıttığı eserleri sanat severlerle buluşacak. Sanatçının eserlerinde kendi topraklarının epik, şiirsel ve yaratıcı  ortamları ile dünyanın ahenkli birliği için aktif ve yaratıcı arayışlar dikkat çekiyor.

Bakhytbek Talkambaev resimlerinde kendine özgü bir tarz  kullanıyor.  Shymkent sanatçısı Talkambaev, resimlerinin tedavi edici gücü olduğunu iddia ediyor. Sanatçı çizimlerinin ilhamının engin bir uzaydan geldiğini ve bu yüzden çalışmalarının kişi üzerinde farklı yönlerden iyileştirici etkisi olduğunu iddia ediyor.

Türkiye’den Gelen 6 Sanatçıdan 35 Eser

“Osman Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden davetli olarak gelen 6 genç akademisyen/sanatçı, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyesinde 9 gün boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalar sonunda metal gravür, yüksek baskı ve serigrafi tekniklerini kullanarak hazırladıkları 35 eserden oluşan baskı resimler sergilenecek.

Özgün Eserler Hazırlanıyor…

Sanatçı rezidansı program koordinatörü ve sergi küratörü Doç. Dr. Erdoğan Ergün,  10’uncusu gerçekleştirilen Yakın Doğu Baskı Resim Sanatçı Rezidansı ile ilgili olarak, “Çalışma disiplinleri tüm geleneksel baskı yöntemlerini içeren ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin baskı resim atölyelerinde gerçekleştirilen uluslararası bir sanat oluşumudur. Programımızın temel amacı çağdaş sanat alanında özellikle Türk dünyasındaki baskı resim sanatçılarına ev sahipliği yapmak ve katılımcı sanatçıların atölye ve stüdyolarda gerçekleştirdiği özgün eserlerinin 2020 yılında tamamlanacak 20.000 m2 kapalı alanı olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda yer almasını sağlamaktır. Şimdiye kadar 100’den fazla baskı resim sanatçısını misafir eden sanatçı rezidansımız, sanatçılara araştırma ve üretim olanakları sağlamanın yanı sıra, geziler, seminerler, atölye söyleşileri de düzenlemektedir” dedi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Ürettiler

Program sorumlusu ve sergi küratörü Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın ise; “Osman Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nden davetli olarak gelen 6 genç akademisyen/sanatçı ile Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi baskı resim atölyelerinde 9 gün boyunca  gerçekleştirdiğimiz rezidans çalışmaları sonunda 35 eserden oluşan baskı resimler metal gravür, yüksek baskı ve serigrafi teknikleri kullanılarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için üretildiler. Bu süre boyunca emek veren tüm katılımcı sanatçılarımıza teşekkür ederiz dedi.”

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