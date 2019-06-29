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Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi Hasan Taçoy tarafından açılacak

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Kazakistanlı 12 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ve 50 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Sergisi ile Kazakistanlı sanatçı Kairbay Zakirov’un 45 baskı resimden Kişisel Resim Sergisi, Hasan Taçoy tarafından açılacak
Kazakistanlı sanatçıların resim sergisi Hasan Taçoy tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversite Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki ayrı serginin açılışı, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 08.45’de, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salon’unda yer alacak.

Gerçekliği Yansıtan Soyut Eserler Hazırlandı…

Kazakistan Sanatçıları sergisinde yer alan Kazym Amankosov soyut tarzdaki çalışmalarında yarı gerçekçiliği yansıtırken, Serikzhan İskakbek de eserlerinde gerçekçi bir tarzı kullanacak. Rashida Mugaveyeva dekoratif boyama stili, Askar Akhamanov etno modern tarzı ile soyut resimler, Duzhan Magzumov sembolizm teması, Ashim Taşkaliyev de minimalizm çalışmalarını izleyiciye sunacak. Tuleigen Suleimenov eserlerinde sembolik romantizmi gösterirken, Kairbay Zakirov resimlerin yanı sıra grafik çalışmaları, Yerlan Aituarov ise eserlerinde Türk dünyasının tarihi ile ilgili savaş temalarını yansıtacak.

Kazak Halkının Kahramanlık Öykülerini Anlatacak…

Kazakistanlı ressam Kairbay Zakirov ise linocut, dağlama, litografi ve resim gibi farklı çeşitleri kullanarak 45 baskı resimden oluşan eserler hazırladı. Sanatçı eserlerinde tema olarak kazak halkının kahramanlık geçmişini kozmik görüntüler ve gizemli şeyleri ileten mitolojik görselleri kullandı.

1945'te doğan ve ünlü bir Kazakistan baskı resim sanatçısı olan Kairbay Zakirov, 1988 yılında Kazakistan Cumhuriyeti'nin onur sanatçısı oldu. Almatı Nikolai Gogol Sanat Okulu'ndan mezun olan sanatçı Abai Kazak Pedagoji Enstitüsü grafik sanatlar fakültesinde de eğitim aldı. Sovyetler Birliği Kazakistan Sanatçıları Birliği üyesi olan sanatçı 1986 yılında Yemen'de kişisel sergisini açtı. 2014 yılında Türksoy Uluslararası Ödülü'nü alan Kairbay Zakirov ABD, Fransa, Fas, Polonya, Portekiz, Yemen ve diğer ülkelerde yabancı sergilere katılıyor. Eserleri Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanat Müzesi'nde, Avrupa, Rusya, Japonya, Yemen, Fransa ve ABD'de özel koleksiyonlarda ve galerilerde sergileniyor.

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