"Kendi fotoğrafımla yazışsaydım kimse bana bakmazdı" diyen genç, fenomen Charlie Scott'un fotoğraflarını kullanarak evlendi

ATV'de Esra Erol'un programına katılan Doğa Düzgün, eşi Ali İhsan Düzgün'ün Instagram fenomeni Charlie Scott'un fotoğraflarını kullanarak kendisini kandırdığını dile getirdi. Sosyal medya üzerinden eşi ile tanıştığını belirten Doğa Düzgün, İhsan Düzgün ile buluştuğunda fotoğraftaki adam ile aynı olmadığını belirtti, İhsan Düzgün ile yine de evlendi.

Programa canlı bağlanan Ali İhsan Düzgün, o fotoğrafı sosyal medyada başka bir hesaptan bulduğunu itiraf ederek "Kendi fotoğrafımla yazışsaydım kimse bana bakmazdı" dedi. O fotoğrafın gerçek sahibi olan

Charlie Scott, Instagram'dan olayı birinin açıklamasını istedi. Olayı öğrendikten sonra Scott, Türkiye'de artık ünlü birisi olduğunu söyledi. Scott'un paylaşımlarının altına Türk takipçileri, "Sen artık Ali İhsan'sın" gibi yorumlar yaptı.