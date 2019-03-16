Kendisini 'dindar-muhafazakar' diye niteleyen gençlerin oranı yarı yarıya düştü

KONDA’nın araştırmasına göre, son 10 yılda kendisini ‘dindar muhafazakar’ olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den 15’e geriledi.

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA, 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiştiğine dair bir rapor yayımladı.

KONDA’nın araştırmalarına göre, son 10 yılda kendisini "dindar muhafazakar" olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den 15’e geriledi.

Türkiye'de 15-29 yaş arası gençlerin hayata bakışlarında ve yaşam şekillerinde son 10 yılda neler değiştiğine dair hazırlanan araştırmada 15 yaş üstü nüfus ile 15-29 yaş arası gençleri, aynı zamanda 2008’de 15-29 yaş arası olanları bugün 25-39 yaş arasında olanlar da karşılaştırıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre raporda ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

— Gençler ülke geneline kıyasla çok daha eğitimli, çok daha modern, internetle çok daha ilişkili ve kültürel olarak çok daha aktif.

— Gençlerin inanç seviyesi ve örtünme oranları da ülke geneline göre daha düşük.

— Bugünün gençleri 10 yıl öncesinin gençliğine göre de daha eğitimli ve daha modern; ayrıca istihdama daha fazla katılıyor.

— 10 yıl önce 29 yaş altı gençlerin sadece beşte biri öğrenciyken bu oran 2018’de 2 katına çıktı.

— Bekar olan gençlerin oranı 10 yıl içinde yüzde 60’tan yüzde 75’e çıktı.

— Gençlerin gelecekten beklentileri 10 yıl öncesine göre daha olumlu hale geldi.

— 2008'de bekarların oranı yüzde 60 iken bu oran 2018'de yüzde 73'e yükseldi. Evlilerin oranı ise bu zaman aralığında yüzde 39'dan 19'a düştü.

— Gazete okuyan gençlerin oranı 2008'de yüzde 72 iken 2018'de bu oran yüzde 22'ye düştü.

ÇALIŞMAYAN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 41'E YÜKSELDİ

— Çalışmayan gençlerin oranı öğrencilerde yüzde 22 iken, 2018'de yüzde 41 oldu. Ev kadınlarında ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 13'e düştü.

— Akıllı telefon kullananların oranı yüzde 90'dan yüzde 100'e çıkarken, bilgisayar kullananların oranı yüzde 42'den yüzde 70'e yükseldi.

— 15-29 yaş aralığında çalışan işçilerin oranı yüzde 13'ten yüzde 8'e, esnafların oranı yüzde 8'den yüzde 5'e, çiftçilerin oranı yüzde 6dan yüzde 1'e düştü. Özel sektör çalışanlarının ise bu yaş aralığındaki oranı yüzde 5'ten yüzde 7'ye, devlet memurlarının da oranı yüzde3'ten yüzde 5'e artış kaydetti.

— 2008'de hayat tarzını 'modern' olarak tanımlayanların oranı yüzde 34 iken bu oran 2018'de yüzde 43'e yükseldi.

— 2008'de 'dindar muhafazakar' yaşam tarzına sahip olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 28 iken bu oran 2018'de yüzde 15'e geriledi.

— 'Gerektiğinde siyasi partiler kapatılmalıdır' diyenlerin oranı yüzde 54'ten yüzde 40'a, 'Gerektiğinde asker yönetimi ele almalıdır' diyenlerin oranı ise yüzde 51'den yüzde 22'ye düştü.

— 'Düzenli olarak oruç tutarım' diyenlerin oranı yüzde 74'ten yüzde 58'e, 'Düzenli olarak namaz kılarım' diyenlerin oranı yüzde 27 iken, bu oran 2018'de yüzde 24'e düştü.