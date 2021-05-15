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“Ketojenik diyet uzun vadede sorunlara yol açabilir”

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Uzman Diyetisyen Eda Balcı, son dönemde giderek yaygınlaşan ketojenik diyetin vücudun yağ yakması olarak nitelendirildiğini, diyetin uzun süre uygulanması halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.
“Ketojenik diyet uzun vadede sorunlara yol açabilir”

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, son dönemde giderek yaygınlaşan ketojenik diyet ile ilgili bilgi verdi. Ketojenik diyetin, ilk olarak çocuklarda kontrol edilmesi zor bir hastalık olan epilepsiyi tedavi etmek için kullanıldığını belirten Balcı, daha sonra bu yöntemin kilo vermede de etkili olduğu gözlemlenince diyeti uygulayanların sayısının arttığını söyledi.

Balcı, ketojenik diyette kişinin günlük aldığı karbonhidratın ciddi düzeyde sınırlandırıldığını vurgulayarak ''Kişinin karbonhidrat yerine yağ alması sağlanır. Karbonhidratın önemli ölçüde azalmasıyla vücut ‘ketozis’ adı verilen duruma geçer. Yani vücut enerji kaynağı olarak yağ yakmaya başlar ve bu böylelikle ağırlık kaybı görülebilir'' diye konuştu.

''UZUN SÜRE UYGULANMASI ÇOK TEHLİKELİ''

Balcı, yapılan çalışmalarda, ketojenik diyetin sadece epilepsi için değil, Alzheimer, diyabet ve bazı kanser çeşitleri gibi hastalıklara ve sağlık sorunlarına karşı kullanıldığına ve kilo vermede son derece etkili olabildiğine dikkat çekerek ''Fakat ketojenik diyetin uzun süre kesintisiz uygulanması sağlık açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir. Bu sebeple ketojenik diyete başlama ve diyeti sürdürme kararlarının mutlaka bir diyetisyen veya hekime başvurarak alınması gerekmektedir'' uyarısında bulundu.

''KARACİĞER HASTALARI UZAK DURMALI''

Balcı, ''Diyetteki yağ oranı arttıkça uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği azalmaktadır'' diyerek diyetin yağ oranının kişinin sağlık durumu, kan değerleri ve sahip olduğu hastalıklara göre ayarlanması gerektiğini vurguladı. Balcı, diyetin yol açabileceği sağlık sorunları sebebiyle bazı kişilerin, özellikle karaciğer hastalığı olanların uygulamasının sakıncalı olduğunu da vurguladı.

“KETOJENİK DİYET TÜRLERİ”

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, ketojenik diyet türlerini şu şekilde özetledi:

“Standart ketojenik diyet; çok düşük karbonhidratlı, orta derecede proteinli ve yağ oranı yüksektir. Yüksek proteinli ketojenik diyet; standart ketojenik diyete kıyasla daha fazla protein içermektedir. Döngüsel ketojenik diyet; bu diyet tipinde, ketojenik diyet yapılan günlerin arasına yüksek karbonhidrat alımının olduğu

günler koyulur. Hedefli ketojenik diyet; bu diyet türü, antrenmanlar doğrultusunda diyete karbonhidrat ekleyebilmeyi sağlar. Egzersiz yapılmadan önce veya sonra karbonhidrat eklenebilir.”

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