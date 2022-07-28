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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 90 Eseri Yapacağı Açılışta Buluşturuyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2 Ağustos’ta açılışını yapacağı dört kişisel sergi ile resim, heykel ve vitraydan oluşan 90 eseri sanatseverlerle buluşturacak
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 90 Eseri Yapacağı Açılışta Buluşturuyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2 Ağustos’ta açılışını yapacağı dört kişisel sergi ile resim, heykel ve vitraydan oluşan 90 eseri sanatseverlerle buluşturacak

Khan Aminov, İsmail Gündoğan, Gazi Gündoğan ve Sinem Akın Kılınç’ın, 90 eseri bir araya getirecek kişisel sergileri, 2 Ağustos Salı günü saat 17.30’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından  açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 2 Ağustos’ta, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda açılışını yapacağı dört kişisel sergi ile resim, heykel ve vitraydan oluşan 90 eseri sanatseverlerle buluşturacak. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un açılışını yapacağı sergilerden ilki, Özbek sanatçı Khasan Aminov’un 25 eserini bir araya getiren “İlham Adası” kişisel resim sergisi olacak. Sinem Akın Kılınç’ın “Tanrıçalar ve Kıbrıs Figürü” adlı vitray sergisi ise 50 parçalık bir koleksiyonu ziyaretçilerle buluşturacak. İmza attığı metal heykellerle kendine has bir tarz ve üslup oluşturan İsmail Gündoğan’ın, çocuk oyunlarından esinlenerek hazırladığı ve “Oyun” isimli koleksiyonda topladığı kinetik heykeller de görülmeye değer bir denge üzerinde hareket ederken, ziyaretçilerini büyüleyecek. Aynı açılışta, Gazi Gündoğan’ın özgün tarzıyla dikkat çeken eserlerini bir araya getiren “Yaşam” adlı kişisel resim sergisi de açılacak. Böylece İsmail Gündoğan ve babası Gazi Gündoğan’ın imza attığı eserler ilk kez aynı sergi salonunda buluşmuş olacak. Açılışı yapılacak sergiler, 17 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

“İlham Adası” Kıbrıs

Özbek sanatçısı Khasan Aminov’ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı tuval üzerine yağlıboya ve akrilik boya eserlerden oluşan “İlham Adası” adası isimli kişisel resim sergisi, Kıbrıs ve Özbekistan tarihinden ilham alan 25 eserden oluşuyor. Gümüş Anahtar Onur Ödülü sahibi olan 60 yaşındaki ressamın eserleri gerçekçi ve dışavurumcu tarzıyla dikkat çekiyor.

50 parçalık vitray koleksiyonu

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden, 6 minare ve 62 kubbeli Dr. Suat Günsel Camii’nin vitraylarını da yapan sanatçı Sinem Akın Kılınç’ın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak tasarladığı 50 parçalık vitray koleksiyonu da 2 Ağustos’ta ziyarete açılacak. Birbirinden renkli vitrayları bir araya getiren kişisel sergi, “Tanrıçalar ve Kıbrıs Figürü” temasını taşıyor.  

Baba oğul sanatçıların eserleri aynı salonda buluşacak

Açılışı yapılacak dört kişisel sergiden ikisi, 30 yaşındaki genç sanatçı İsmail Gündoğan ile babası, ressam Gazi Gündoğan’ın eserlerini de aynı salonda buluşturacak. İsmail Gündoğan’ın, çocuk oyunlarından ilham alan hareketli metal heykellerinden oluşan “Oyun” isimli kişisel heykel sergisi 10 parçadan oluşuyor. Daha önce metali ustaca işleyerek yaptığı gemi modelleri ve kuş heykelleri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği karma sergilerde yer alan Gündoğan, bu kez metale şekil vererek çocuk oyunlarını canlandırıyor. Baba Gazi Gündoğan ise “Yaşam” adlı kişisel resim sergisinde yer alacak “Otlak”, “İlhan”, “Pazar”, “Kışa Hazırlık”, “Ekin” gibi eserleri ile Anadolu’ya duyduğu sevgiyi ve bağlılığı resmediyor.

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