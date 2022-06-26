  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABu renkteki kıyafetleri giydirmeyin, çünkü…

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eşsiz koleksiyonları ile haftanın 6 günü ziyarete açık

» »
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yenilenen galerileri; yeni heykel, resim, kılıç koleksiyonları ve 250 parçalık eşsiz cam eser koleksiyonu ile Pazartesi hariç haftanın her günü ziyaretçilerine zengin bir sanat şöleni sunuyor
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eşsiz koleksiyonları ile haftanın 6 günü ziyarete açık

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, yenilenen galerileri; yeni heykel, resim, kılıç koleksiyonları ve 250 parçalık eşsiz cam eser koleksiyonu ile Pazartesi hariç haftanın her günü ziyaretçilerine zengin bir sanat şöleni sunuyor

50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. İki binin üzerinde sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sürekli zenginleştirdiği koleksiyonları ve yenilediği galerileri ile sanatseverleri her ziyaretlerinde yeni bir sürprizle karşılıyor. 

cam-eser-koleksiyonu-(2).jpeg

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, sanatseverlerin daha keyifli gezebilmeleri için genişlettiği galerileri şimdilerde; koleksiyona eklenen yeni heykel ve resimler, zenginleşen kılıç koleksiyonu ve tamamı el yapımı 250 parçalık cam eser koleksiyonu ile sanatseverlere eşsiz bir sanat seyri sunuyor.

Koleksiyonlar büyümeye devam ediyor!

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin hemen girişinde ziyaretçileri selamlayan okçu heykelinin önünden içeriye girildiğinde, ziyaretçileri Damir Zakirov’un “Hanımefendi” heykeli karşılıyor. Kırgız heykeltraş Tolkunbek Esenaliyev’in çello ve keman çalan müzisyenlerden ilham alarak yaptığı “Müzisyen” heykelleri ise Müzedeki eşsiz eserleri incelerken adeta arka planda canlanarak bir klasik müzik dinletisi verecekmiş hissi uyandırıyor. Kadim Zamitov’un “Sümbike” ve “Okçu” heykelleri ile Tagir Subkhankulov ve Minziya Preev imzası taşıyan heykeller de Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni sakinleri arasında yer alıyor.

kilic-bicak-koleksiyonu-(1).jpg

Müzenin alt katında yer alan kılıç ve bıçak galerileri de yeni eserlerle her geçen gün zenginleşmeye devam ediyor. Başta Osmanlı Dönemi olmak üzere tarihin pek çok döneminde kullanılan kılıç, kalkan, zırh, yay gibi silahlar; ziyaretçilerini tam anlamıyla bir zaman tünelinin içine çekiyor.

Camın zarafeti, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde!

Kıbrıs Moder Sanat Müzesi, farklı tarz ve üsluplara sahip resim ve heykel koleksiyonlarının yanı sıra  model gemileri, ağaç oymaları, cam eşyalar, bıçak ve kılıç koleksiyonları ile ziyaretçilerine oldukça geniş bir yelpazede eser sunuyor. Müzenin en özel koleksiyonlarından biri ise yaklaşık 250 parçadan oluşan ve tamamı el yapımı olan “Cam Eser Koleksiyonu”. Pek çok farklı objeyi ustaca bir dokunuşla cam eşyadan sanat eserine dönüştüren koleksiyon, camın zarafetini ziyaretçileri ile buluşturuyor.

kilic-bicak-koleksiyonu-(5).jpeg

Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyarete açık!

Çok geniş bir yelpazeye yayılan eserleri sanatseverlerle buluşturmaya devam eden Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Pazartesi hariç, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi; Kıbrıs Araba Müzesi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile birlikte ziyaretçilerine tarihi sanatla buluşturmayı başaran bir şölen yaşatıyor.

muzisyenler.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” açıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 14:35
  • “20. Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansında” KKTC’yi, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar temsil etti13 Haziran 2022 Pazartesi 14:53
  • Hızla artan kalp hastalıklarına bağlı ani ölümler, erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülüyor12 Haziran 2022 Pazar 15:16
  • YDÜ Öğrencisi Vasfi Kuni Kısa Film Yarışması'ndan Ödülle Döndü10 Haziran 2022 Cuma 18:26
  • Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!06 Haziran 2022 Pazartesi 15:49
  • Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!06 Haziran 2022 Pazartesi 15:12
  • Yakın Doğu  Kolejlerine yoğun ilgi... Burs sınavı sonuçları ve kayıt tarihleri açıklandı...05 Haziran 2022 Pazar 17:49
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı05 Haziran 2022 Pazar 13:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi  “Yakın Sağlık”ın 15’inci sayısı yayımlandı...03 Haziran 2022 Cuma 14:34
  • Güzel Sanatlar Şubat Sergisi YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu'nda Açıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti