Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Sanatçı Orazbek Yesenbayev koronavirüs ile mücadeleye fırçası ile destek verdi...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayılması ve vaka sayıların artmasıyla birlikte sanatçıların salgına karşı verilen mücadeleye dikkat çekmek ve desteklemek adına sanatlarını tuvale taşımayı sürdürüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre sanatçı Orazbek Yesenbayev dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek adına fırçası ile desteğini tuvale yansıttı

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hergün bir sanatçının üç eseri ile Kovid-19’un tecrit günlerinde resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Orazbek Yesenbayev kimdir?

27 Şubat 1960 yılında Kazakistan'da dünyaya geldi.1983 yılında Almatı kentinde bulunan Gogol Sanat Koleji'nden mezun oldu.1986-1993 yılları arasında Zhurgenov Almatı Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü'nde okudu. 2011-2015 yılları arasında Symbat Akademisinde öğretmen olarak görev yaptı. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi üyesidir.Kazakistan Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir.1980 yılından itibaren ulusal ve uluslararası sanat sergilerine katılmaktadır.

2004 yılında Almatı şehrinde “Vernisaj” adlı kişisel sanat sergisini açtı.2012 yılında A.Kasteev Müzesi'nde düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti'nin 20 Yıllık Bağımsızlığı” ve “Kazakistan Destanı” adlı sanat sergilerine katıldı. Bulgaristan’nın Sofya kentinde düzenlenen "Lessendra" adlı uluslararası sanat sergisi yarışmasına katıldı. 2019 yılında «Triple Memory» kişisel sanat sergisini açtı.