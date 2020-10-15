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Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği Kuruldu.

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Ülkemizin kültür sanat birikimine katkı sağlamak ve sanatı daha geniş bir çevreye yaymak amacıyla Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği kuruldu.
Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği Kuruldu.

Ülkemizin kültür sanat birikimine katkı sağlamak ve sanatı daha geniş bir çevreye yaymak amacıyla Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği kuruldu. Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği, toplumda güzel sanatlara ilgiyi uyandırarak plastik sanatların öğrenilmesi, yaygınlaşması ve gelişmesini sağlamayı amaçlıyor. Dernek ayrıca, sanat projeleri ile Kıbrıs Türk Kültür ve sanatını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı kültürel ve sanatsal faaliyetler organize etmeyi hedefliyor.

Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği, ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal konulardaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesini sağlayan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak birçok proje ve etkinlik düzenleyecek. Sanat insanları arasında dayanışma oluşturmaya yönelik ulusal ve uluslararası konferanslar, sergiler, kurslar, yarışmalar, seminerler, çalışma atölyeler de hayata geçirilecek.

Bülten, dergi, süreli yayın ve benzeri yayınlar çıkarılarak halkın aydınlatıcı bilgilere sahip olmasına yardımcı olacak olan dernek, plastik sanatlarla ilgilenenlere eğitim ve danışmanlık hizmeti de verecek.

Sanat Üretenleri Bir Çatı Altında Toplayarak Güç Birliği Oluşturulacak

Yeni kurulan Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği’nin kurucu üyeleri arasında Mustafa Hastürk, Hasan Zeybek, Erdoğan Ergün, Raif Dimilliler, Yücel Yazgın, Murad Allahverdiev, Vedia Okutan, Serkan İlseven, Birgül Beyazyüz ve Raif Kızıl bulunuyor. Resim ve heykelleriyle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde birçok sergiye katılan sanatçılar aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yeni sanatçılar yetiştirmeye de devam ediyor. Derneğin kurucu üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin kurulmasından sonra ülkede oluşan sanat atmosferine bağlı olarak sanat etkinlikleri ile sanatçı üretimlerinde oluşan yoğunluğa, sivil toplum insiyatifiyle sanatçının kendisinin de bu oluşan dernekle taraf ve katalizör olması hedeflenmektedir” denildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Tam Destek

Kurduğu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile birçok sanat disiplininden örnekleri toplumla buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi,  Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzeleri ve Günsel Sanat Müzesi ile ülkenin sanat atmosferine büyük bir katkı sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi, yeni kurulan Kıbrıs Plastik Sanatlar Derneği’ni de destekleyerek ülke kültürüne önemli katkılar sunan sanatçıların yanında yer alıyor. 

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