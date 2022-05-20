Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği, Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri öncülüğünde kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri öncülüğünde kurulan Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği, ilk olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirerek faaliyete başladı. 19 Nisan 2022’de Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından dernekler siciline kaydı yapılan derneğin Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 Numaralı Salonda gerçekleşen gereken genel kurul toplantısında Divan Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan’ın başkanlık ettiği Divan Kurulu’nda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Temsilcisi Uzm. Dr. Fadime Tülücü ve Sağ. Tek. Nevrez Köreken de üye olarak seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in başkanlığa seçildiği Yönetim Kurulu’na ise Prof. Dr. Rasime Kalkan, Uzm. Hüseyin Öncün, Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Doç. Dr. Pınar Tulay, Dr. Gulten Tuncel ve Uzm. Hakan Aytaçoğlu seçildi.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Dernek çatısı altında çalışmak isteyen tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyoruz.”

Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören derneğin kuruluş amacı ile ilgili açıklamalar yaptı. “Derneğimizin öncelikli amacı, insan genetiği, klinik genetik ve diğer moleküler bilimler alanlarında çalışanları bir araya getirerek meslek sorunlarını ele almak ve üyeler arası dayanışmayı sağlamak, toplumun genetik hastalıklar konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapmak” diyen Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, bu alanda çalışmalar ve danışmanlık yapan yetkisiz kişilerin engellenmesi, genetik materyal kullanılarak moleküler tanı amaçlı test yapan hastane ve laboratuvarların denetlenmesinin de derneğin öncelikli çalışma alanlarından olacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde genetikle ilgili yasal mevzuatın da oluşturulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Ergören, “Gerekli durumlarda bakanlığa genetik ve moleküler uygulamalar konusunda bilgi vermek, yasa ve tüzük oluşturulmasına katkıda bulunmak, devlet bünyesinde bu alanda gerekli komisyon ve birimlerin kurulmasını sağlamak ve hastalık kontrol ve koruma merkezlerinin kurulması için öncülük etmek de derneğimizin önemli amaçları arasında yer alıyor” dedi. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, dernek çatısı altında çalışmak isteyen tüm meslektaşlarını da derneğe üye olmaya davet etti.