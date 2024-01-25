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Kıbrıs'a gelen teknede bir çocuk öldü

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Çarşamba günü Kıbrıs açıklarında küçük bir teknede yaklaşık 60 kişiyle birlikte kurtarılan bir çocuk Perşembe sabahı Makarios hastanesinde hayatını kaybetti.
Kıbrıs'a gelen teknede bir çocuk öldü

Çarşamba günü Kıbrıs açıklarında küçük bir teknede yaklaşık 60 kişiyle birlikte kurtarılan bir çocuk Perşembe sabahı Makarios hastanesinde hayatını kaybetti.

Devlet Sağlık Hizmetleri (Okypy) sözcüsü Charalambos Charilaou çocuğun ani bir kalp durması sonucu öldüğünü söyledi.

İki çocuk Makarios hastanesinde yoğun bakımda kalırken, iki çocuk da Paralimni'deki Mağusa Genel hastanesinde, iki yetişkin ise Larnaka Genel hastanesinde kemik kırıkları nedeniyle tedavi görüyor.

Charilaou, yoğun bakımdaki iki kişinin "durumlarının çok ciddi olduğunu ve gözetim altında tutulduklarını" söyledi.

Çarşamba günü sabah saat 4:30'da Kıbrıs kıyılarının yaklaşık 30 deniz mili açığında ahşap bir teknede sıkışmış halde tespit edilen yaklaşık 60 kişi kurtarıldı. Teknenin Lübnan'dan hareket ettiği ve teknedekilerin Suriye vatandaşı olduğu düşünülüyor.

Yetkililer üç çocuk ve bir erkeği bilinçsiz halde bulurken, diğer üç kişinin alt uzuvlarında kırıklar olduğunu tespit etti.

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