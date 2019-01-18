Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca'dan taciz isyanı! 'Sen yürek mi yedin?'

Şarkıcı Işın Karaca, kendisini sosyal medya üzerinden attığı mesajlarla taciz eden kullanıcıyı sert bir dille uyardı.

Hesabını aktif olarak kullanan ve aile üyeleriyle birlikte çekilmiş fotoğraflarını da sıklıkla hesabından paylaşan Işın Karaca, kendisini taciz eden bir takipçisini uyardı.

Birinin aynı telefon numarasıyla farklı mail adresleri açarak kendisine sürekli hakarete varan mesajlar attığını söyleyen Karaca, "En güzel insan. Sen yürek mi yedin acaba? Bilişim suçlarının seni bulması 3 dakika falan sürer" dedi.

Işın Karaca şu notu paylaştı: