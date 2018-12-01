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Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar Ahmet C. Gazioğlu Adına YDÜ Büyük Kütüphanede Oda Kuruldu

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Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de açılan Atilla Türk Arşiv Odası’nın ardından gazeteci, yazar, araştırmacı, diplomat ve Kıbrıs sorunu üzerine uzman olan “Ahmet Cemal Gazioğlu Odası” hizmete giriyor.
Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar Ahmet C. Gazioğlu Adına YDÜ Büyük Kütüphanede Oda Kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,  özellikle Kıbrıs tarihi konusunda yetkinliği uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan Ahmet Cemal Gazioğlu adına oluşturulan oda da Gazioğlu’na ait 3 bini aşkın kitap kullanıcıların hizmetine sunuldu. Oda içerisinde ayrıca Ahmet Gazioğlu’nun araştırma çalışmaları, 1950’li yıllara ait Cyprus Mail ve Halkın Sesi gazetesinde yer alan yazıları ile dergileri de hizmete sunuldu.

Büyük Kütüphane de hizmete giren Ahmet C. Gazioğlu odası daha sonra "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi" kapsamına taşınarak kendi kişisel notları, eserlerinin orijinalleri, kişisel eşyalarının sergileneceği bir oda şekline dönüştürülecek. Müze kapsamında oluşturulacak oda ayrıca çalışma odası olarak da hizmet verecek.

Ahmet C. Gazioğlu Kimdir?

Kıbrıs Tarihi ve mücadele yıllarına ait yazdığı kitapları ile çok büyük hizmetlerde bulunmuş olan Ahmet Cemal Gazioğlu, 1931 yılında Kıbrıs Larnaka’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü ve Londra Üniversitesi Uluslar arası Bölümü’nde öğrenim gördü. Kıbrıs’ta tarih öğretmeni ve yönetici, Londra’da ise Türk toplumu temsilcisi olarak görev yaptı. Londra'da geçirdiği süre boyunca, Kıbrıs ile ilgili olarak Britanya Devlet Kayıt Bürosunda Kıbrıs ile ilgili resmi belgelerin toplanmasını kapsamlı bir şekilde araştırdı. 1963'te toplumlar arası mücadelenin başlangıcından itibaren Kıbrıslı Türklerin haklarını temsil etmede aktif rol aldı. 1983 yılında Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi'ni (CYREP) Gazioğlu, Yeni Kıbrıs ve New Cyprus dergilerini çıkardı. Yavru Vatan Kıbrıs (1960), İngiliz İdaresi’nde Kıbrıs (1960), Kıbrıs’ta Aşk ve Savaş (1975), Kıbrıs Sorunu ve Bağımsızlık (1986), Kıbrıs’ta Türkler (1570- 1878), The Turks in Cyprus – The Province of Ottoman Empire1571-1878 (1990), Enosis Çemberinde Türkler (1996), Enonsis’e Karşı Taksim ve Eşit Egemenlik (1998) gibi başlıca kitapları arasında yer alıyor. 

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