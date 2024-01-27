  • BIST 8346.28
  • Altın 1966.143
  • Dolar 29.9279
  • Euro 32.3953
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı: İsrail Gazze'de soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almak zorunda

Kiev: İsviçre'de düzenlenecek barış konferansına Devlet Başkanı Şi Cinping'i de davet ettik

» »
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'den Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı dünya liderlerinin katılacağı üst düzey bir barış konferansı düzenlemesini istedi.
Kiev: İsviçre'de düzenlenecek barış konferansına Devlet Başkanı Şi Cinping'i de davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin diplomatik danışmanı Ihor Zhovkva, Kiev'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i İsviçre'de düzenlenmesi planlanan ve dünya liderlerinin de katılacağını belirttiği "barış konferansına" davet ettiğini bildirdi. 

Moskova ile yakın ilişkilere sahip Pekin, Rusya'nın Ukrayna işgalini eleştirmekten kaçınıyor. 

Ancak bununla birlikte tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguluyor ve 22 Şubat'ta ikinci yılını geride bırakacak savaşta 'arabuluculuk' önerisinde bulunuyor. 

Zhovkva Reuters'a verdiği bir mülakatta, "Çin'i kesinlikle en üst düzeyde, yani Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı düzeyinde zirveye katılmaya davet ediyoruz. Çin'in katılımı bizim için çok önemli olacak. Böylesi bir zirveye katılmanın ne kadar önemli olduğunu Çin tarafına iletmeleri için küresel ortaklarımızı da dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için henüz planlanmış bir zirve takvimi yok. 

Ancak Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için uluslararası bir "barış konferansı" düzenlenmesini ve bunu da İsviçre'nin yapmasını önerdi. 

Diplomatik kaynaklar, İsviçre Konfederasyonu'nun bu talebi kabul ettiğini belirtiyor.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sadece üç hafta önce, Pekin'de "sınır tanımayan" bir ortaklık ilan etti.

O tarihten bu yana Çin, Rusya'dan enerji ithalatını önemli ölçüde arttırdı.

Putin, işgalin Rusya'nın kendi güvenliğini korumak için gerekli olduğunu belirtirken, Kiev ve Batı, bu durumu kışkırtılmamış bir saldırı, bir savaş ve toprak gaspı olarak tanımlıyor.

'Tarafsızlığıyla' bilinen İsviçre, Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmayı kabul etse de henüz bir tarih ya da yer belirlenmedi.

Zhovkva heyetlerin ayrıntılar üzerinde çalıştığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kore, BM Güvenlik Konseyine Kuzey'in tehditleri konusunda "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yaptı19 Ocak 2024 Cuma 11:08
  • NASA'nın Çin endişesi: "Ay'a insan göndermekle ilgilenen tek ülke değiliz18 Ocak 2024 Perşembe 22:18
  • Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti18 Ocak 2024 Perşembe 18:06
  • Pakistan, İran topraklarındaki 'teröristlere' yönelik saldırıları doğruladı18 Ocak 2024 Perşembe 08:51
  • Kuzey Kore, 4 yıl sonra turist kabul edecek12 Ocak 2024 Cuma 20:42
  • Gazze'de insanlık adına susanlar ticari çıkar için vurdu12 Ocak 2024 Cuma 14:11
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz11 Ocak 2024 Perşembe 10:46
  • Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak09 Ocak 2024 Salı 18:03
  • Güney Kore Meclisi, köpek eti tüketimini yasaklayan tasarıyı onayladı09 Ocak 2024 Salı 13:16
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey09 Ocak 2024 Salı 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti