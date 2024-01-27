Kiev: İsviçre'de düzenlenecek barış konferansına Devlet Başkanı Şi Cinping'i de davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Davos Zirvesi için bulunduğu İsviçre'den Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı dünya liderlerinin katılacağı üst düzey bir barış konferansı düzenlemesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin diplomatik danışmanı Ihor Zhovkva, Kiev'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i İsviçre'de düzenlenmesi planlanan ve dünya liderlerinin de katılacağını belirttiği "barış konferansına" davet ettiğini bildirdi.

Moskova ile yakın ilişkilere sahip Pekin, Rusya'nın Ukrayna işgalini eleştirmekten kaçınıyor.

Ancak bununla birlikte tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguluyor ve 22 Şubat'ta ikinci yılını geride bırakacak savaşta 'arabuluculuk' önerisinde bulunuyor.

Zhovkva Reuters'a verdiği bir mülakatta, "Çin'i kesinlikle en üst düzeyde, yani Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı düzeyinde zirveye katılmaya davet ediyoruz. Çin'in katılımı bizim için çok önemli olacak. Böylesi bir zirveye katılmanın ne kadar önemli olduğunu Çin tarafına iletmeleri için küresel ortaklarımızı da dahil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için henüz planlanmış bir zirve takvimi yok.

Ancak Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için uluslararası bir "barış konferansı" düzenlenmesini ve bunu da İsviçre'nin yapmasını önerdi.

Diplomatik kaynaklar, İsviçre Konfederasyonu'nun bu talebi kabul ettiğini belirtiyor.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinden sadece üç hafta önce, Pekin'de "sınır tanımayan" bir ortaklık ilan etti.

O tarihten bu yana Çin, Rusya'dan enerji ithalatını önemli ölçüde arttırdı.

Putin, işgalin Rusya'nın kendi güvenliğini korumak için gerekli olduğunu belirtirken, Kiev ve Batı, bu durumu kışkırtılmamış bir saldırı, bir savaş ve toprak gaspı olarak tanımlıyor.

'Tarafsızlığıyla' bilinen İsviçre, Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmayı kabul etse de henüz bir tarih ya da yer belirlenmedi.

Zhovkva heyetlerin ayrıntılar üzerinde çalıştığını aktardı.