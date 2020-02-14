Kılıçdaroğlu: Aylık geliri 673 TL’nin altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda yaptığı konuşmada “Bugünkü duruma gelmemizin nedeni siyasette insan unsurunu göz ardı edip insanın kimliğinden ve yaşam tarzından siyaset yapmak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda yaptığı konuşmada “Bugünkü duruma gelmemizin nedeni siyasette insan unsurunu göz ardı edip insanın kimliğinden ve yaşam tarzından siyaset yapmak. İnsanların inançları ve yaşam tarzları siyasetin parçası olmamalı” dedi.

Karl Marks’ın “Dünyanın bütün işçileri birleşin” sözünü hatırlatan Kılıçaroğlu, “Şimdi geldiğimiz 21. yüzyılda otoriter rejimlerin de giderek güç kazandığı bir ortamda yeni bir söylemle yola çıkmalıyız. ‘Dünyanın bütün demokratları birleşin’ demeliyiz” diye konuştu.

Türkiye’nin gerçek anlamda bir demokrasiyi hak ettiğini, üçüncü sınıf demokrasinin reddedilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’nin üretmesi lazım, bağımsız Türkiye’nin sadece siyasal değil ekonomik olarak da bağımsız olması lazım. Mustafa Kemal ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlere dönüştürülemezse kazanamazsınız’ diyor. Aylık geliri 673 TL’nin altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin 283 kişi. Aylık geliri 2 bin liranın altında olan emekli sayısı 6 milyon 850 bin kişi. Asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde edenler 2 milyon 136 bin kişi.

“2019’un ilk dokuz ayında elektrik faturalarını ödemediği için elektriği kesilen hane 3 milyon 365 bin hane. Aynı dönemde doğalgazı kesilen 710 bin hane var. Lütuf ekonomisi kurmaya çalışan bir siyasal iktidar var. Her saatte ödediğimiz faiz 2 milyar 140 bin dolar. Kaçımız bunun farkında? 2008’de sosyal güvenlik yasası toplumun önüne kondu reform diye. Bazı sendikalar destekledi, DİSK gibi sendikalar karşı çıktı.”