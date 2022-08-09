Kilo vermek ve kan basıncını düşürmek için uygun yol açıklandı: Aralıklı oruç

Uluslararası araştırmacılar, yemek yemeyi sabah 7 ile öğleden sonra 3 arasında sınırlamanın kilo vermenize ve kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olabileceğini buldu.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 90 obez yetişkini baz alan klinik çalışma, yalnızca kısıtlı dönemde yemek yiyen kişilerin, 12 saatten fazla yiyenlere kıyasla yaklaşık 5 kilo daha fazla kilo verdiğini ortaya çıkardı.

New York Post’ta yer alan habere göre, katılımcılar, 14 haftalık bir süre boyunca kan basınçlarını da düşürdüler.

Ağustos 2018 ile Nisan 2020 arasında yapılan araştırmaya, 25 ila 75 yaşları arasında obezite hastası olan ve Alabama Üniversitesi Birmingham Hastanesi’ndeki Kilo Verme Tıbbı Kliniği aracılığıyla kilo verme tedavisi gören yetişkinler katıldı.

“DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR”

Araştırmacılar, “eTRE (erken zaman kısıtlamalı yeme) müdahalesi bu nedenle hem obezite hem de hipertansiyon için etkili bir tedavi olabilir.”

“Ayrıca yorgunluğu ve depresyon-keder duygularını azaltarak ve canlılığı artırarak ruh halini iyileştirir ve eTRE’ye bağlı kalabilenler daha fazla vücut yağı kaybederler.”

“eTRE müdahalesi, sağlığı iyileştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için düşük maliyetli, uygulaması kolay bir yaklaşım olarak daha fazla test edilmelidir” dediler.