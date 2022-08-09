  • BIST 2.785,16
  • Altın 1033.844
  • Dolar 17.904
  • Euro 18.259
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Kilo vermek ve kan basıncını düşürmek için uygun yol açıklandı: Aralıklı oruç

» »
Uluslararası araştırmacılar, yemek yemeyi sabah 7 ile öğleden sonra 3 arasında sınırlamanın kilo vermenize ve kan basıncınızı düşürmenize yardımcı olabileceğini buldu.
Kilo vermek ve kan basıncını düşürmek için uygun yol açıklandı: Aralıklı oruç

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 90 obez yetişkini baz alan klinik çalışma, yalnızca kısıtlı dönemde yemek yiyen kişilerin, 12 saatten fazla yiyenlere kıyasla yaklaşık 5 kilo daha fazla kilo verdiğini ortaya çıkardı.

New York Post’ta yer alan habere göre, katılımcılar, 14 haftalık bir süre boyunca kan basınçlarını da düşürdüler.

Ağustos 2018 ile Nisan 2020 arasında yapılan araştırmaya, 25 ila 75 yaşları arasında obezite hastası olan ve Alabama Üniversitesi Birmingham Hastanesi’ndeki Kilo Verme Tıbbı Kliniği aracılığıyla kilo verme tedavisi gören yetişkinler katıldı.

shutterstock_2036355800-660x440.jpg

“DAHA FAZLA VERİYE İHTİYAÇ VAR”

Araştırmacılar, “eTRE (erken zaman kısıtlamalı yeme) müdahalesi bu nedenle hem obezite hem de hipertansiyon için etkili bir tedavi olabilir.”

“Ayrıca yorgunluğu ve depresyon-keder duygularını azaltarak ve canlılığı artırarak ruh halini iyileştirir ve eTRE’ye bağlı kalabilenler daha fazla vücut yağı kaybederler.”

“eTRE müdahalesi, sağlığı iyileştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için düşük maliyetli, uygulaması kolay bir yaklaşım olarak daha fazla test edilmelidir” dediler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genetik kanser risklerini önleyen gıdalar!09 Ağustos 2022 Salı 10:33
  • Yeni zayıflama diyeti!09 Ağustos 2022 Salı 10:32
  • Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor09 Ağustos 2022 Salı 09:31
  • New York'ta tespit edilmemiş 'binlerce çocuk felci vakası olabilir'09 Ağustos 2022 Salı 09:06
  • Astım hastalarına ‘klima' uyarısı09 Ağustos 2022 Salı 08:45
  • Süt Dişi Travmalarına Dikkat !09 Ağustos 2022 Salı 08:24
  • Bilimsel araştırma: Basit yürüyüşler bile kalp sağlığı ve diyabet için etkili08 Ağustos 2022 Pazartesi 22:35
  • Hollanda’da kalıcı Covid-19 yasası tartışılıyor08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:54
  • Saçınız beklenmedik şekilde beyazlamaya başladıysa doktora koşun08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:41
  • Diş sağlığınızı süt içerek koruyun08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti