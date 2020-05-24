Kim'den nükleer cephane toplantısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin nükleer cephaneliğini güçlendirmek amacıyla askeri toplantı düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim'in sağlık sorunları yaşadığı hatta öldüğü yönündeki haberler uzun süre dünya kamuoyunu meşgul etmişti.

Kore (Kuzey) Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) habere göre, en son bu ayın başında gübre fabrikasının açılışına katılarak kamuoyu önüne çıkan Kim, askeri bir toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda ülkenin nükleer savaş caydırıcılığını artırma ve stratejik silahlı kuvvetlerin yüksek alarm operasyonuna sokulmasına yönelik yeni politikalar ortaya konuldu.

Ülkeyi tehdit eden yabancı güçleri caydırma yeteneklerinin artırılmasının tartışıldığı toplantıda, ABD ve Güney Kore askerlerine açıkça atıfta bulunuldu. Toplantının ne zaman yapıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Geçen ay, Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.