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Kırgızistanlı iki heykeltıraşın eserleri ile Türkiye sanatçıları sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

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Kırgızistanlı iki heykeltıraşın 43 eseri İle Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan Türkiye sanatçıları sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor
Kırgızistanlı iki heykeltıraşın eserleri ile Türkiye sanatçıları sergisi Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı olarak hazırladığı ve toplamda 43 eserinden oluşan Heykel Sergisi ile Türkiye’den 5 akademisyen sanatçının 45 eserinden oluşan “Türkiye Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

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Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üç ayrı serginin açılışı, 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Kırgızistanlı heykeltıraşlar Nurlan Kebek Uulu ile Isken Abdaliyev’in hazırladığı sergide, Türk bilim adamları ve devlet adamları, Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, alanlarında uzman akademisyenler ve sanatçılar ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ödülleri kapsamında sanatçılara beş ayrı alanda verilen Alasya Ödülleri’ne isimleri verilen bilim insanlarının heykelleri sergilenecek.

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Türkiye’den 5 sanatçı tarafından hazırlanan sergide ise akrilik, karışık ve baskı teknikleri ile hazırlanmış  eserler izleyiciye sunulacak.

Çeşitli Sanatsal Kavramlar Sergilenecek…

Türkiye Sanatçıları Sergisi’nde yer alan Prof. Hayri Esmer, simgesel ve kavramsal göndermeleri olan çalışmalarında kent kültürünü, tarihsel kimlikleri, görsel kültür politikalarını, çağdaş toplum ve örgütlenme yapısını, algısal gerçeklikte somut, retinal bakışta soyut resimler yapan Prof. Rıdvan Coşkun da, doğa ve beden üzerine odaklanan çalışmaları sunacak. Ahmet Fuat Gökmen, doğada çıplak gözle görebileceğimiz herhangi bir gerçeklik eserlerini, baskı resmin kendine has teknik özelliklerini kullanan Özgür Uğuz, insan ve nesneler dünyası arasındaki ilişkiyi, Özge Öner ise ana teması olan su öğesi aracılığıyla, su ile insan arasındaki ilişkiyi anlatan eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Kireçtaşı ve Bronz Heykel Çalışmaları Yaptı…

Kırgızistanlı Heykeltraş Nurlan Kebek Uulu, Kırgızistan'da doğmuş ve Sanat Okulu'nda eğitim almıştır. 2001 yılında Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Sanat Akademisi, şövale heykel fakültesinden mezun oldu. 2007'den beri Kırgız Cumhuriyeti Sanatçılar Birliği üyesidir. 1997'den beri cumhuriyetçi ve uluslararası sergilerle heykel üzerine sempozyumlara katılıyor. 1999'da Bişkek şehrinde taş dolomit "Legend" çalışmasını yapan sanatçı, 2004 yılında bronz, çelikten oluşan "Analık" isimli çalışmayı yaptı. 2000 yılında Osh şehrinde taştan ve dolomitten “Yuva” adlı çalışmasını yaptı. Bir çok çalışmaların yazarı olan sanatçı; 2001 yılında kireç taşından "Dolon Khan", isimli eseri, 2008 yılında da bornzdan "Süvari" adlı eseri yaptı. 2009 yılında, "Uyanış" adlı bronz bir çalışma yapan sanatçı, 2014 yılında yine bronzdan             “Ch. Aytmatov Anıtı” adlı eseri yaptı.

Birçok Sempozyumda Yer Aldı…

Ulusal Sanat Akademisinin Sanat Okulu'nda eğitim alan Isken Abdaliyev de, Sadykov Ulusal Sanat Akademisi Şölen heykel Fakültesinden mezun olarak nitelikli bir uzman heykeltraş diploması aldı. Eğitimi sırasında Cumhuriyetçi heykeltıraş sempozyumlarına ve Uluslararası Sanatçı Sergilerine katıldı. 1998 yılında, yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 70. yıldönümüne adanmış 11. Cumhuriyet Sempozyumuna, 2000 yılında, Osh-300 festivaline adanmış 13. Cumhuriyet Heykeltıraş Sempozyumuna, 2001'de Celal Abad'ta                         14. Cumhuriyetçi Heykeltıraş Sempozyumuna, 2013 yılında yazar Cengiz Aytmatov'un 85. yıldönümüne adanmış Cumhuriyet Sanat Sergisine ve 2016 yılında İssyk-Kul'da düzenlenen Cumhuriyet Heykeltıraş Sempozyumuna katıldı.

 

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