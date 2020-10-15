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KITOB'dan Türkiye'ye Teşekkür Mayetinde Basın Açıklamsı

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Yılda bir milyon üzerinde turist sayısı, bir milyar dolara yakın turizm geliri;  son on yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC turizmine vermiş olduğu desteğin bir sonucudur.
KITOB'dan Türkiye'ye Teşekkür Mayetinde Basın Açıklamsı

Yılda bir milyon üzerinde turist sayısı, bir milyar dolara yakın turizm geliri;  son on yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC turizmine vermiş olduğu desteğin bir sonucudur.

Pandemi döneminde Anavatan Türkiye yine KKTC turizminin yanında olmuş, gerek küçük otellerimize can suyu hibe programı, gerekse istihdam katkılarına direk destek vererek istihdamın devam etmesine katkı koymuştur.

Yapılan bu destekler KKTC turizmcisi tarafından asla unutulmayacaktır. Pandemi süresince ve sonrasında Anavatan Türkiye’nin varlığı önümüzdeki zorlu süreçte en büyük desteğimiz olarak devam edecektir. Kan bağı olan iki devletin birbirine her alanda sahip çıkması sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda manevi olarak da büyük anlam taşımaktadır.

18 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimi olacaktır. Bu seçim sadece KKTC turizm camiası için değil, aynı zamanda tüm Kıbrıs Türk toplumu için de çok önemlidir.

İkinci turda çok değerli Kıbrıs Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphemiz yoktur. Halkımızın hassasiyet ile kendi varlığı ve geleceği için, Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak adayı seçeceğinden eminiz.

Kıbrıs Türk halkı, kazanan adayın bizi tek tanıyan ve zor günlerimizde tek yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ile dost ve kardeş iki ülke olarak üçüncü diğer ülkelere karşı haklarımıza sahip çıkması ve ilişkileri en güçlü seviyede tutması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

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