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Kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı!

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UNICEF Eğitim Başkanı Saadhna Panday-Soobrayan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Afrika'daki kız çocuklarının eğitiminin görüşüldüğü konferansa katıldı.
Kız çocuklarına lise zorunluluğu çağrısı!

UNICEF Eğitim Başkanı Saadhna Panday-Soobrayan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Afrika'daki kız çocuklarının eğitiminin görüşüldüğü konferansa katıldı.

Panday-Soobrayan, kıtadaki tüm kız çocuklarının 12 yıllık temel eğitimi tamamlamak için eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini belirtti.

Kıtadaki kızların işe geçiş yapmak veya eğitim ve öğretimlerini ilerletmek için gerekli olan becerileri kazanmaları gerektiğine işaret eden Panday-Soobrayan, ancak tüm kız çocuklarının lise eğitimini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Panday-Soobrayan, "Nijerya eğitimde cinsiyet farkını kapatmada ilerleme kaydetti ancak ülkede geçiş oranlarında önemli bölgesel eşitsizlikler devam ediyor. Her iki kız çocuğundan biri ortaokula gidemiyor." dedi.

Afrika'daki Kızları Okulda Tutma kampanyasının başkanı Dr. Mairo Mandara, geleneksel ve dini liderlerin, kızların en azından ortaokulu bitirmeleri gerektiğini savunmada liderliği üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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