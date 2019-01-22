Kızılyürek'in adaylığı statükoyu salladı!

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin gündemi Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu... Genel Kurul’da bugün Niyazi Kızılyürek’in Güney Kıbrıs’ın siyasi partisi Akel’den Avrupa Parlamentosu adayı olması konuşuldu

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin gündemi Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu... Genel Kurul’da bugün Niyazi Kızılyürek’in Güney Kıbrıs’ın siyasi partisi Akel’den Avrupa Parlamentosu adayı olması konuşuldu.

TATAR: OYUNLAR OYNANIYOR

AKEL partisinin Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu adayı gösterdiğini ifade eden Tatar, “Kıbrıslı Türkler bu işe karıştırılmasın. Bunun Kıbrıslı Türklerin haklarıyla da alakası yok. Başka oyunlar oynanıyor. Meclis olarak bunu deklare etmemizde fayda var” dedi

ÖZERSAY: KIBRISLI TÜRKLERİ TEMSİL ETMEZ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Böyle bir seçimle seçilecek kişilerin sırf Kıbrıslı Türk olduğu hasebiyle Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini düşünmüyorum.

ÖZYİĞİT: KIBRISLI TÜRKLERİN SEÇECEĞİ KİŞİLERİN TEMSİL EDEBİLİR

Cemal Özyiğit, Niyazi Kızılyürek’in adaylığına saygı duyduklarını da belirterek, Kıbrıslı Türkleri ancak Kıbrıslı Türklerin seçeceği kişilerin temsil edebileceğini de söyledi.

ARIKLI: MECLİS DEKLARASYON YAYINLASIN

YDP Genel Başkanı Erhan Arklı da Genel Kurulda söz aldı. Arıklı, Niyazi Kızılyürek’in adaylığına işaret ederek Cumhuriyet Meclisi’nin geçmişte bu konuda deklarasyon yayınladığını anımsattı.

ERHÜRMAN: HERKES HEM FİKİR

Erhürman yaptığı konuşmada“Kıbrıs Türk halkını, halkın seçeceği biri temsil edebilir. Bunu tartışmaya gerek yok” dedi.