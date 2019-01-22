  • BIST 98.821
  • Altın 220,866
  • Dolar 5,3461
  • Euro 6,0747
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Kızılyürek'in adaylığı statükoyu salladı!

»
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin gündemi Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu... Genel Kurul’da bugün Niyazi Kızılyürek’in Güney Kıbrıs’ın siyasi partisi Akel’den Avrupa Parlamentosu adayı olması konuşuldu
Kızılyürek'in adaylığı statükoyu salladı!

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin gündemi Avrupa Parlamentosu seçimleri oldu... Genel Kurul’da bugün Niyazi Kızılyürek’in Güney Kıbrıs’ın siyasi partisi Akel’den Avrupa Parlamentosu adayı olması konuşuldu.

TATAR: OYUNLAR OYNANIYOR

AKEL partisinin Niyazi Kızılyürek’i Avrupa Parlamentosu adayı gösterdiğini ifade eden Tatar, “Kıbrıslı Türkler bu işe karıştırılmasın. Bunun Kıbrıslı Türklerin haklarıyla da alakası yok. Başka oyunlar oynanıyor. Meclis olarak bunu deklare etmemizde fayda var” dedi

 

ÖZERSAY: KIBRISLI TÜRKLERİ TEMSİL ETMEZ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Böyle bir seçimle seçilecek kişilerin sırf Kıbrıslı Türk olduğu hasebiyle Kıbrıs Türk halkını temsil edebileceğini düşünmüyorum.

 

ÖZYİĞİT: KIBRISLI TÜRKLERİN SEÇECEĞİ KİŞİLERİN TEMSİL EDEBİLİR

Cemal Özyiğit, Niyazi Kızılyürek’in adaylığına saygı duyduklarını da belirterek, Kıbrıslı Türkleri ancak Kıbrıslı Türklerin seçeceği kişilerin temsil edebileceğini de söyledi.

 

ARIKLI: MECLİS DEKLARASYON YAYINLASIN

YDP Genel Başkanı Erhan Arklı da Genel Kurulda söz aldı. Arıklı, Niyazi Kızılyürek’in adaylığına işaret ederek Cumhuriyet Meclisi’nin geçmişte bu konuda deklarasyon yayınladığını anımsattı.

 

ERHÜRMAN: HERKES HEM FİKİR

Erhürman yaptığı konuşmada“Kıbrıs Türk halkını, halkın seçeceği biri temsil edebilir. Bunu tartışmaya gerek yok” dedi.

detay22012019.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lute Şubat’ta referans şartları taslağı getirecek iddiası20 Ocak 2019 Pazar 15:55
  • Kiprianu: “Anastasiadis çözüm için girişim üstlenmekten kaçınıyor”20 Ocak 2019 Pazar 15:50
  • Akel ile Rum Hükümeti arasında yine anlaşmazlık20 Ocak 2019 Pazar 15:45
  • Vatandaşlar Haziran ayında “Evet” diyecekti20 Ocak 2019 Pazar 15:40
  • Finlandiya Büyükelçisi Timo Heino müzakerelerin başlamasını temenni etti20 Ocak 2019 Pazar 15:35
  • İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri20 Ocak 2019 Pazar 15:30
  • Rumlarca ekilip biçilen Kıbrıs türk arazileri konusu20 Ocak 2019 Pazar 15:25
  • Sol Hareket: Ayrılıkçı politikaları güncelleme çabası kabul edilemez20 Ocak 2019 Pazar 14:05
  • Özersay, Federasyon modelinin gerçekçi olmadığını savundu19 Ocak 2019 Cumartesi 21:09
  • Baybars Güzelyurt barajı ve Lefke derelerindeki ıslah çalışmalarını yerinde inceledi18 Ocak 2019 Cuma 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti